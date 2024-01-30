快訊

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

蘋果西打母公司大飲「農曆年前傳跳票」下午3點召開重訊記者會

信義新地標台北天空塔恐變爛尾樓？開發商回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「屏東多向度」影片躍上國際 獲坎城影展最佳旅遊影片

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
「屏東多向度」獲坎城世界影展最佳旅遊影片，劇照哈尤溪。圖／屏東縣政府提供
「屏東多向度」獲坎城世界影展最佳旅遊影片，劇照哈尤溪。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府去年推出的形象影片「屏東多向度」，以明快節奏與明亮色彩呈現在地風景，展現屏東的廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向樣貌，不僅榮獲坎城世界影展（Cannes World Film Festival）最佳旅遊影片，並入選以色列近拿撒勒影展最佳旅遊影片；縣長周春米說，國境之南美景躍上國際，邀全世界旅客到訪屏東體驗深度旅遊。

周春米表示，全新年度形象影片「屏東多向度」，不僅呈現在土地的廣度中體會萬物的美好，也能在山脈的高度中感受自身的渺小、在大海的深度中找尋內心的寧靜，以及在人與人的態度中體會久違的真誠，置身屏東，能充分感受到屏東的多向度，歡迎大小朋友來屏東，一同體驗深度旅遊。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，屏東近年推出的多部影片除受到喜愛外，也屢屢在國際上獲獎，包括《Where？》、《屏東，總是多一度》、《縣民公園》、《阮屏東，咱屏東》等，在美國高峰創意大獎、日本國際觀光影像節、德國紅點品牌與行銷獎等知名國際獎項皆榜上有名，此次透過「屏東多向度」，再次把擁有多面向的屏東樣貌與風景呈現給國內外觀眾。

她說，形象影片曝光後引發熱議，片中有霧台鄉哈尤溪天然奇岩、獨特自然地貌及特有建築風格等景點，透過影片能夠讓不同旅遊需求的觀眾，快速感受到屏東是一個不論歷史、自然、文化、飲食、人文風情都充滿多向度的地方，盼喚起人們對屏東繽紛多樣的印象。可上雲端下載專區./program/blocked.gif觀賞。

「屏東多向度」獲坎城世界影展最佳旅遊影片，劇照小琉球和民謠。圖／屏東縣政府提供
「屏東多向度」獲坎城世界影展最佳旅遊影片，劇照小琉球和民謠。圖／屏東縣政府提供
「屏東多向度」獲坎城世界影展最佳旅遊影片_劇照滿州港仔沙漠。圖／屏東縣政府提供
「屏東多向度」獲坎城世界影展最佳旅遊影片_劇照滿州港仔沙漠。圖／屏東縣政府提供
「屏東多向度」獲坎城世界影展最佳旅遊影片。圖／屏東縣政府提供
「屏東多向度」獲坎城世界影展最佳旅遊影片。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 影片 周春米

延伸閱讀

屏東燈節動畫小提燈人見人愛 明起各遊客服務中心都有兌發

屏東勝利星村推春節滿千元抽獎活動 盼為產值創高峰

宗教聯合祈福法會 潮州妙光禪寺捐20萬元給屏縣消防局

影／屏東高樹光影瀑布「奇幻大津」今起登場 驚豔眾人

相關新聞

高雄男吃超市即期牛排拉肚子急診 衛生局稽查

高雄市陳姓男子昨天在超市買了2盒即期牛小排，食用後卻拉肚子急診，後續發現牛肉發臭，到商家換貨但牛肉仍飄散異味；高雄市衛生...

高雄街友總數達370人 各界幫助「接軌職場」成首要目標

長期致力於街友就業服務的社團法人方舟協會成立至今9年，去年為80位街友媒合工作，30位順利進入職場，15位已穩定工作；協...

屏東長照衍伸超級尋人任務 助失聯30年i枋寮3兄弟團聚

屏東縣政府長期照護處推動「出院準備銜接長照服務」，因緣際會下協助即將出院的7旬陳姓獨居老翁，與闊別30年的親兄弟重逢，過...

新國會龍頭後天揭曉 王定宇：盼各政黨思考對國家的助益

立法院2月1日將選出新任正、副院長，國民黨推「韓江配」，民進黨推「游蔡配」拚連任，民眾黨投票意向明早9點30分揭曉。民進...

高雄大順路不再狂塞！龍德橋開放通車優化大順商圈路網

高雄輕軌成圓，為疏導大順商圈的通流量至龍德新路，高市府規畫配套交通替代路線，跨越愛河的龍德橋今天中午開放通行。副市長林欽...

「屏東多向度」影片躍上國際 獲坎城影展最佳旅遊影片

屏東縣政府去年推出的形象影片「屏東多向度」，以明快節奏與明亮色彩呈現在地風景，展現屏東的廣度、彩度、深度、高度及力度等多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。