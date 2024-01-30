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「屏東多向度」影片躍上國際 獲坎城影展最佳旅遊影片
屏東縣政府去年推出的形象影片「屏東多向度」，以明快節奏與明亮色彩呈現在地風景，展現屏東的廣度、彩度、深度、高度及力度等多面向樣貌，不僅榮獲坎城世界影展（Cannes World Film Festival）最佳旅遊影片，並入選以色列近拿撒勒影展最佳旅遊影片；縣長周春米說，國境之南美景躍上國際，邀全世界旅客到訪屏東體驗深度旅遊。
周春米表示，全新年度形象影片「屏東多向度」，不僅呈現在土地的廣度中體會萬物的美好，也能在山脈的高度中感受自身的渺小、在大海的深度中找尋內心的寧靜，以及在人與人的態度中體會久違的真誠，置身屏東，能充分感受到屏東的多向度，歡迎大小朋友來屏東，一同體驗深度旅遊。
縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，屏東近年推出的多部影片除受到喜愛外，也屢屢在國際上獲獎，包括《Where？》、《屏東，總是多一度》、《縣民公園》、《阮屏東，咱屏東》等，在美國高峰創意大獎、日本國際觀光影像節、德國紅點品牌與行銷獎等知名國際獎項皆榜上有名，此次透過「屏東多向度」，再次把擁有多面向的屏東樣貌與風景呈現給國內外觀眾。
她說，形象影片曝光後引發熱議，片中有霧台鄉哈尤溪天然奇岩、獨特自然地貌及特有建築風格等景點，透過影片能夠讓不同旅遊需求的觀眾，快速感受到屏東是一個不論歷史、自然、文化、飲食、人文風情都充滿多向度的地方，盼喚起人們對屏東繽紛多樣的印象。可上雲端下載專區./program/blocked.gif觀賞。
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