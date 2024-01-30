高雄男吃超市即期牛排拉肚子急診 衛生局稽查

高雄市陳姓男子昨天在超市買了2盒即期牛小排，食用後卻拉肚子急診，後續發現牛肉發臭，到商家換貨但牛肉仍飄散異味；高雄市衛生局今天到賣場稽查，未發現變質情形。

台灣消保協會接獲陳男申訴，陳男今天接受媒體聯訪表示，自己昨晚在超市買了2盒牛排，回家煎來吃之後肚子疼痛，後續因拉肚子急診。他後來檢查第2盒牛排，發現肉已臭掉，友人協助到超市換貨，「沒想到第3盒還是臭掉的」。

衛生局發布訊息指出，截至目前未收到其他消費者反映相同狀況，今天上午到超市稽查，經查此產品採原裝販售未分切包裝，現場牛肉品包裝外觀完整無破損、冷藏庫溫度、貨架儲存環境符合食品良好衛生規範準則。

衛生局指出，消費者購買的是「限時折扣」澳洲穀飼無骨牛小排（有效日期113年1月30日），現場隨機檢視同品項不同批號產品，未發現變質情形並抽驗1件肉品檢驗動物用藥殘留。

衛生局表示，後續若檢出動物用藥殘留與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨44條規定處罰鍰新台幣6萬元以上；「牛肉」產品來源商位於外縣市，將移請轄管衛生局依權責加強食品安全衛生管理。

業者透過訊息回應，同批上架的肉品無消費者反映問題，且提出的色澤，包裝也有說明色澤與味道屬於正常，消費者購買後到用食前的保存方式也有可能影響肉品新鮮，將協助消費者維護權益，也尊重消費者申訴管道。

台灣消保協會呼籲業者，應嚴格把關商品狀況，尤其是即期品食安，衛生單位也須加強稽查，業者應賠償消費者3倍的商品賠償金，支付相關醫藥費。