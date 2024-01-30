國考將免奔波勞頓 金大國考電腦試場獲選為準合格試區

金門不少民眾會參加國考，卻只有極少數項目在金門設考場，民代爭取盼能考場完整落地，考試院在本月16日評選金門大學電腦試場為國家考試電腦試場準合格試區，目前在電腦試場認證程序，預計3月就能完成認證，未來地區考生就不用專程赴台、再受奔波勞頓之苦。

台灣每年有將近20項的國家考試，卻只有3項考試在金門有設置考場，讓想要報考國考的金門民眾舟車勞頓，有時間及金額等成本。陳玉珍表示，自己從前年便在立法院一再質詢考試院考選部，要求能逐年改善，讓金門人可以就近在地應考，還給金門人應有的考試平等權。

考選部表示，由於部分國家考試已採用電腦化試卷，未來會優先將採用電腦化試卷的國家考試可直接在金門舉辦。而為辦理電腦化測驗之國家考試，合格的測驗考場必不可少，因此，陳玉珍再度協調教育部及金門大學，爭取在金門大學設立電腦化測驗之國家考場。

去年年3月3日教育部正式發函金門大學補助800萬元，用以改善金門大學資訊教育場域的建置，並已於去年11月完工，除可供教學使用外，並將提供周邊社區居民教育訓練使用及金門地區相關證照考試之需。如今考場已經考選部評選為國家考試準合格試區，未來該部就會陸續將電腦化測驗之國家考試直接在金門舉辦，解決金門民眾赴台趕考之不便。

陳玉珍提到，關於金門設置國家考場的爭取，前前後後花了將近一年的時間來協調；考選部一度還以金門應考人數過少、考選經費不足為由拒絕，過程雖然一波三折，但總算能將解決方案具體落實下來。

立委陳玉珍在司法及法制委員會詢問考試院相關主題。圖／陳玉珍提供