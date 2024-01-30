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國考將免奔波勞頓 金大國考電腦試場獲選為準合格試區

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
立委陳玉珍在司法及法制委員會與考試院秘書長及考選部長討論相關主題。圖／陳玉珍提供
立委陳玉珍在司法及法制委員會與考試院秘書長及考選部長討論相關主題。圖／陳玉珍提供

金門不少民眾會參加國考，卻只有極少數項目在金門設考場，民代爭取盼能考場完整落地，考試院在本月16日評選金門大學電腦試場為國家考試電腦試場準合格試區，目前在電腦試場認證程序，預計3月就能完成認證，未來地區考生就不用專程赴台、再受奔波勞頓之苦。

台灣每年有將近20項的國家考試，卻只有3項考試在金門有設置考場，讓想要報考國考的金門民眾舟車勞頓，有時間及金額等成本。陳玉珍表示，自己從前年便在立法院一再質詢考試院考選部，要求能逐年改善，讓金門人可以就近在地應考，還給金門人應有的考試平等權。

考選部表示，由於部分國家考試已採用電腦化試卷，未來會優先將採用電腦化試卷的國家考試可直接在金門舉辦。而為辦理電腦化測驗之國家考試，合格的測驗考場必不可少，因此，陳玉珍再度協調教育部及金門大學，爭取在金門大學設立電腦化測驗之國家考場。

去年年3月3日教育部正式發函金門大學補助800萬元，用以改善金門大學資訊教育場域的建置，並已於去年11月完工，除可供教學使用外，並將提供周邊社區居民教育訓練使用及金門地區相關證照考試之需。如今考場已經考選部評選為國家考試準合格試區，未來該部就會陸續將電腦化測驗之國家考試直接在金門舉辦，解決金門民眾赴台趕考之不便。

陳玉珍提到，關於金門設置國家考場的爭取，前前後後花了將近一年的時間來協調；考選部一度還以金門應考人數過少、考選經費不足為由拒絕，過程雖然一波三折，但總算能將解決方案具體落實下來。

立委陳玉珍在司法及法制委員會詢問考試院相關主題。圖／陳玉珍提供
立委陳玉珍在司法及法制委員會詢問考試院相關主題。圖／陳玉珍提供

考試院在本月16日評選金門大學電腦試場為國家考試電腦試場準合格試區，目前在電腦試場認證程序，預計3月就能完成認證，未來地區考生就不用專程赴台、再受奔波勞頓之苦。圖／陳玉珍提供
考試院在本月16日評選金門大學電腦試場為國家考試電腦試場準合格試區，目前在電腦試場認證程序，預計3月就能完成認證，未來地區考生就不用專程赴台、再受奔波勞頓之苦。圖／陳玉珍提供

金門 陳玉珍 試卷

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