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屏東燈節動畫小提燈人見人愛 明起各遊客服務中心都有兌發
屏東縣政府於「屏東燈節」推出融入龍年元素的動畫小提燈「龍光柵現」，日前於縣民公園發放，湧入數百公尺排隊人潮，為讓各鄉鎮民眾也能方便索取，第二波將於2月1日至4日在縣內各旅遊服務中心及東港家庭福利服務中心等7處開放兌換，民眾只要手機加入縣府、縣長周春米官方臉書或LINE帳號即可兌換，數量有限。
縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，今年龍年，縣府小提燈再創新，跳脫以往動物造型，將主視覺海報上的提燈實體化，以高透光的PVC材質製作，與眾不同的是，提燈印上水龍的圖騰，再搭配特殊印製的光柵片與溫暖的黃光，慢慢轉動光柵片或是擺動提燈，將會看見水龍飛舞的模樣，在夜間裡更顯生動。
她說，「龍光柵現」小提燈已於1月19日、20日連兩天完成第一波兌換，當天下午5時於縣民公園開始發放，有民眾中午12時就來排隊兌換，還有專程從台南、高雄來的遊客，直呼今年龍年的提燈很特別，有創意，其他鄉鎮民眾紛紛敲碗要冬再發送，縣府再加碼製作。
她說，第二波兌換於2月1日至4日開始，在屏東縣內6個旅服中心，包括屏東火車站、潮州火車站、竹田驛站、恆春轉運站、水門轉運站、海口港看海美術館，以及東港家庭福利服務中心，只要在這7處的上班時間，手機加入縣府、縣長周春米官方臉書或LINE帳號即可兌換一個小提燈。另2月13日、14日在縣民公園、復興公園燈區服務台及勝利星村將軍之屋下午4時也會發送。
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