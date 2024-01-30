高雄鴨鴨美食地圖在手 看鴨鴨、吃鴨鴨可享優惠好康

黃色小鴨「呱」出高雄小鴨經濟，高雄市經發局今天公布「呱張好吃美食地圖」，按圖索驥就能品嘗高雄美食，享受專屬小鴨優惠。

黃色小鴨重磅回歸高雄，掀起療癒熱潮，不少民眾拿出10年前舊照，回味再三，有人憶起昔日的鴨肉美食名店，還會「呷好逗相報」，這段期間鴨肉飯、鴨肉麵、烤鴨、薑母鴨生意都大發利市。

高市經發局為讓「小鴨經濟」再擴大，特別與在地小吃、烘焙坊、餐酒館、觀光工廠及百貨合作，共同推出小鴨專屬優惠，鼓勵業者推出小鴨限定料理與商品，擄獲遊客味蕾。

經發局舉例，像鹽埕區最負盛名的老字號鴨肉珍，現消費滿200元即贈飲品；在地知名烘焙業者巴特里，任選兩包爆漿餐包現折55元，到莎士比亞烘焙坊買2件鴨鴨商品，折30元。

承億酒店主打5G沉浸式投影體驗的T³ Bistro推出雞同鴨講特餐，眺吧餐酒館主打熟成鴨胸，搭配超萌小鴨創意調酒。紅瀰咖啡餐酒館推香煎櫻桃鴨佐特調飲品，TACB人文餐酒館推出油封鴨腿飯與創意調酒套餐，好吧叁拾則推出黃色小鴨特餐，BAR GAZ更是推出消費滿200元即獲得限量Shot 1杯。

經發局另邀觀光工廠與各大百貨共襄盛舉，裕賀牛觀光工廠推出期間限定鴨胸特餐，宏裕行花枝丸館祭出經典/澎湃海鮮禮盒，台灣滷味博物館推出好好吃鴨套餐。紅頂穀創穀物文創樂園推出手作小鴨土鳳梨酥DIY課程，富樂夢橡皮擦觀光工廠則推出限量小鴨橡皮擦拼圖，彪琥台灣鞋故事館也特別設計黃色小鴨鞋款。

台灣滷味博物這次配合高市府黃色小鴨浪潮，來客數約增加約3成；莎士比亞烘焙坊推的「一嗶鴨鴨蛋糕」，詢問度高。