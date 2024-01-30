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高雄鴨鴨美食地圖在手 看鴨鴨、吃鴨鴨可享優惠好康

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄即時報導
高市府經發局推出高雄鴨鴨美食地圖，民眾可至高雄旅遊網(https://khh.travel/go/KQe1wRbJ)查詢。記者蔡世偉／翻攝
高市府經發局推出高雄鴨鴨美食地圖，民眾可至高雄旅遊網(https://khh.travel/go/KQe1wRbJ)查詢。記者蔡世偉／翻攝

黃色小鴨「呱」出高雄小鴨經濟，高雄市經發局今天公布「呱張好吃美食地圖」，按圖索驥就能品嘗高雄美食，享受專屬小鴨優惠。

黃色小鴨重磅回歸高雄，掀起療癒熱潮，不少民眾拿出10年前舊照，回味再三，有人憶起昔日的鴨肉美食名店，還會「呷好逗相報」，這段期間鴨肉飯、鴨肉麵、烤鴨、薑母鴨生意都大發利市。

高市經發局為讓「小鴨經濟」再擴大，特別與在地小吃、烘焙坊、餐酒館、觀光工廠及百貨合作，共同推出小鴨專屬優惠，鼓勵業者推出小鴨限定料理與商品，擄獲遊客味蕾。

經發局舉例，像鹽埕區最負盛名的老字號鴨肉珍，現消費滿200元即贈飲品；在地知名烘焙業者巴特里，任選兩包爆漿餐包現折55元，到莎士比亞烘焙坊買2件鴨鴨商品，折30元。

承億酒店主打5G沉浸式投影體驗的T³ Bistro推出雞同鴨講特餐，眺吧餐酒館主打熟成鴨胸，搭配超萌小鴨創意調酒。紅瀰咖啡餐酒館推香煎櫻桃鴨佐特調飲品，TACB人文餐酒館推出油封鴨腿飯與創意調酒套餐，好吧叁拾則推出黃色小鴨特餐，BAR GAZ更是推出消費滿200元即獲得限量Shot 1杯。

經發局另邀觀光工廠與各大百貨共襄盛舉，裕賀牛觀光工廠推出期間限定鴨胸特餐，宏裕行花枝丸館祭出經典/澎湃海鮮禮盒，台灣滷味博物館推出好好吃鴨套餐。紅頂穀創穀物文創樂園推出手作小鴨土鳳梨酥DIY課程，富樂夢橡皮擦觀光工廠則推出限量小鴨橡皮擦拼圖，彪琥台灣鞋故事館也特別設計黃色小鴨鞋款。

台灣滷味博物這次配合高市府黃色小鴨浪潮，來客數約增加約3成；莎士比亞烘焙坊推的「一嗶鴨鴨蛋糕」，詢問度高。

經發局表示，高雄鴨鴨優惠情報盡「鴨鴨美食酷卡」內，會在黃色小鴨現場發放、民眾索取後透過手機掃QR code即可了解優惠內容，另也可以到觀光局高雄旅遊網查詢。

莎士比亞烘焙坊在黃色小鴨登港期間推出限定一嗶鴨鴨蛋糕，微脆的檸檬巧克力包覆著鬆軟綿密的蛋糕，吸引不少孩子們目光。高雄市經發局／提供
莎士比亞烘焙坊在黃色小鴨登港期間推出限定一嗶鴨鴨蛋糕，微脆的檸檬巧克力包覆著鬆軟綿密的蛋糕，吸引不少孩子們目光。高雄市經發局／提供
「鴨寮街」主打烤櫻桃鴨，活動期間來店消費滿200元以上(不累計)可獲得100元烤鴨抵用券。高雄市經發局／提供
「鴨寮街」主打烤櫻桃鴨，活動期間來店消費滿200元以上(不累計)可獲得100元烤鴨抵用券。高雄市經發局／提供
承億酒店的 T³ Bistro 主打5G 沉浸式投影體驗，推出吸睛雞同鴨講組合套餐，以特製醬烤雞翅搭配小鴨特調。高雄市經發局／提供
承億酒店的 T³ Bistro 主打5G 沉浸式投影體驗，推出吸睛雞同鴨講組合套餐，以特製醬烤雞翅搭配小鴨特調。高雄市經發局／提供
鄰近黃色小鴨活動主場的鴨肉珍，是高雄鹽埕在地超過65年的老字號鴨肉店。這次祭出消費滿200元即贈送限量飲品。高雄市經發局／提供
鄰近黃色小鴨活動主場的鴨肉珍，是高雄鹽埕在地超過65年的老字號鴨肉店。這次祭出消費滿200元即贈送限量飲品。高雄市經發局／提供
高雄市在愛河灣、輕軌C9-C10沿線發放提供鴨鴨美食酷卡，民眾一同吃鴨鴨看鴨鴨。記者蔡世偉／翻攝
高雄市在愛河灣、輕軌C9-C10沿線發放提供鴨鴨美食酷卡，民眾一同吃鴨鴨看鴨鴨。記者蔡世偉／翻攝

觀光工廠 美食 烘焙

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