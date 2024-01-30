學者李文環接任高史博館長 深化高雄學關懷社會
高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所教授李文環，將借調接任高雄市立歷史博物館館長，2月1日到任。他提出「深入地方、擴展高雄學、關懷社會」三個方向，希望在既有基礎上，深化高雄文史的調查研究，結合大學學術能量推動高雄學。
高雄市專業文化機構董事長王文翠表示，高史博是高雄市專業文化機構轄下的館所之一，是民眾認識高雄歷史的重要窗口。1998年開館，2017年改制為行政法人後，持續提升專業功能與效率，積極貼近常民生活並多面向呈現城市風貌和地方視野。李文環過往擔任高史博典藏委員，積極參與高雄港、市的歷史研究與史料保存，著作等身。
李文環為成大歷史學系文學博士，為高雄師範大學台灣歷史文化及語言研究所專任教授，曾任高雄市專業文化機構董事，歷任《歷史臺灣》、《高雄文獻》等歷史刊物編委，擔任高雄市文化資產審議委員及高史博典藏委員，主要學術研究領域為戰後臺灣史，特別是高雄城市發展史。在臺灣史、臺灣文化資產、宗教與民俗學等方面皆有許多研究著作，出版有《高雄港都首部曲：哈瑪星》、《打狗公園野望》、《高雄第一盛場鹽埕風》、《糖鐵旗尾線的歷史變遷與遺產》等專書。
轉換跑道出任高史博館長，李文環提出「深入地方、擴展高雄學、關懷社會」三個方向，希望在既有的基礎上，深化高雄文史的調查研究，結合大學學術能量推動高雄學。未來人人都是自己的歷史家，透過結合學校和社群，讓高雄文史接近學生，深入地方。他強調博物館也應該跨出學術，關心社會，關注多元族群和弱勢群體，落實文化平權，希望高史博開啟更多深化高雄學的工作，從在地出發，開啟與社會及世界的對話。
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