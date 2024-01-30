渦旋挾帶境外汙染移入 高雄空品紅色警示外出注意

因境外汙染滯留，渦旋挾帶境外汙染移入，高雄市今早7點半的空品早報中，13個測站中，有左營9個顯示AQI紅色警示，對所有族群不健康。環保局表示，已啟動應變作為，昨通知中華紙漿、林園先進等大廠提前實施降載減排。

高雄今早AQI顯示為紅色警示的測站，包括橋題、楠梓、仁武、左營、前金、復興、鳳山、大寮和林園，顯示空氣品質對所有族群不健康；僅前鎮、小港與美濃也橘色提醒，顯示對敏感族群不健康。民眾出外要注意。