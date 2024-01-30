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渦旋挾帶境外汙染移入 高雄空品紅色警示外出注意

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
空品監測網顯示高雄空品多處紅色警示。圖／環境部空品監測網
空品監測網顯示高雄空品多處紅色警示。圖／環境部空品監測網

因境外汙染滯留，渦旋挾帶境外汙染移入，高雄市今早7點半的空品早報中，13個測站中，有左營9個顯示AQI紅色警示，對所有族群不健康。環保局表示，已啟動應變作為，昨通知中華紙漿、林園先進等大廠提前實施降載減排。

高雄今早AQI顯示為紅色警示的測站，包括橋題、楠梓、仁武、左營、前金、復興、鳳山、大寮和林園，顯示空氣品質對所有族群不健康；僅前鎮、小港與美濃也橘色提醒，顯示對敏感族群不健康。民眾出外要注意。

環保局表示，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。環保局持續關注查核大型汙染源防制設備操作情形，利用CEMS監測大型工廠煙囪排放，大型營建工地加強裸露地及料堆等覆蓋措施，執行重點道路洗街作業等。

空品監測網顯示高雄空品多處紅色警示。圖／環境部空品監測網
空品監測網顯示高雄空品多處紅色警示。圖／環境部空品監測網

空氣品質 高雄市

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