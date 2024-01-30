勝利星村走春 特惠商品抽好禮

屏東勝利星村從歷史文化場域轉變成文創產業，近年春節假期人氣爆棚，但是部分店家憂心國人今年選擇出國旅遊、人潮減少；縣府聯手店家下月8日到29日推出春節「龍重登場之好運龍厚禮」系列活動，主打特惠商品、福袋並加碼抽獎好禮，邀請遊客到勝利星村走春。

屏東縣勝利星村每年春節期間結合屏東燈節活動，人氣爆棚，今年品牌突破百家，除勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區新增許多特色品牌，滿足各年齡層和族群需要，縣府聯手店家辦活動、衝高買氣。

縣長周春米表示，勝利星村已有百家品牌進駐，年營業額高達6億產值，帶動周邊經濟，隨著農曆春節到來，勢必迎來返鄉拜年、旅遊人潮及高買氣。

周春米說，今年過年更推出新春開運「好運龍厚禮抽獎活動」，精彩獎品包括店家響應的各種開運福袋，回饋力道加量加倍加值，要為店家業績及產值帶來新高峰。

業者憂心表示，雖然勝利星村已有不錯的品牌知名度，但前兩年人潮爆滿的原因，可能是疫情期間國人無法出國，現今疫情解封，不少人選擇出國，期許縣府聯手宣傳行銷後帶來更多買氣。