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屏東燈節縣民公園燈區推出假日免費導覽 帶領民眾漫遊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東燈節縣民公園燈區，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，跟隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾並認識縣民公園前世今生的歷史文化。圖／屏東縣府提供
屏東燈節縣民公園燈區，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，跟隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾並認識縣民公園前世今生的歷史文化。圖／屏東縣府提供

屏東燈節是近年來國人新年走春熱點之一，為讓民眾更深入了解燈飾創作，屏東縣政府在燈節期間，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，沿途將導覽「龍躍屏東」、「曼陀羅穹頂」、「藍月」等多組燈飾，活動場次不需預約，歡迎有興趣民眾，一起隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾藝術並了解縣民公園前世今生的歷史文化。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東燈節每年皆吸引大批人潮賞燈，讓遊客更深入了解燈飾所蘊含歷史文化及創作理念，今年在燈節期間提供免費導覽，導覽路線從縣民公園1號服務台出發，經過主燈龍躍屏東、地坑天空聚落探險，再至神秘樹、曼陀羅穹頂、藍月等燈飾，最終抵達地標塔，沿途民眾若遇到導覽隊伍，也可一起加入。

傳播處說，目前已完成8場次燈區導覽，每場次都有民眾全程參與，民眾對燈飾及縣民公園的歷史文化皆表現高度的興趣，也因為有著志工們細心解說，讓縣民公園燈區廣獲遊客肯定，更讓到訪遊客深入了解縣民公園紙漿廠時的歷史文化，在精彩詳細的解說後，仍不少民眾覺得意猶未盡，到導覽結束後都還忘我地與志工聊天，捨不得離開燈區。

縣府表示，2024屏東燈節推出系列活動，2月13、14日在縣民公園地坑，安排獨具風格的特色馬戲，陪伴大家度過新春假期；2月25日在縣民公園糖晶體及2號出口處，由萬隆國小溜冰舞龍隊、戰鼓隊、電音三太子、全樂閣木偶劇團及紙風車劇團共同演出，歡迎民眾在春節期間一起來屏東走春賞燈。

屏東燈節縣民公園燈區，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，跟隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾並認識縣民公園前世今生的歷史文化。圖／屏東縣府提供
屏東燈節縣民公園燈區，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，跟隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾並認識縣民公園前世今生的歷史文化。圖／屏東縣府提供
屏東燈節縣民公園燈區，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，跟隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾並認識縣民公園前世今生的歷史文化。圖／屏東縣府提供
屏東燈節縣民公園燈區，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，跟隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾並認識縣民公園前世今生的歷史文化。圖／屏東縣府提供
屏東燈節縣民公園燈區，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，跟隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾並認識縣民公園前世今生的歷史文化。圖／屏東縣府提供
屏東燈節縣民公園燈區，每周假日及春節（初二至初五）期間，晚上7點、8點在縣民公園1號服務台，提供免費導覽，跟隨導覽員腳步漫遊燈區，欣賞燈飾並認識縣民公園前世今生的歷史文化。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 燈飾 春節

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