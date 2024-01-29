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澎湖警局3分局長到任 林皆興盼做好治安等3大工作

中央社／ 澎湖縣29日電

澎湖縣副縣長林皆興今天在馬公、白沙與望安分局長聯合布達交接典禮表示，農曆春節假期將屆，期許全體警察人員做好治安、交通與為民服務3大工作，讓民眾過好年。

澎湖縣警局今天在警局大禮堂舉行馬公、白沙與望安3名分局長聯合布達交接典禮，由林皆興主持，澎湖縣政府警察局長李名昌布達命令後並授階，馬公分局長呂文廷、白沙分局長張舒喻和望安分局長吳誌權3人完成交接和宣誓就職。

3名新任分局長都是中央警大出身，擔任警察工作超過25年，基層內、外勤經歷豐富，馬公分局長呂文廷由白沙分局長調任、望安分局長由基隆市警交通隊副隊長吳誌權調升，至於白沙分局長則由高雄市警局捷運督察組長張舒喻調升，並創下澎湖縣警局有史以來首名女分局長的紀錄，最為引人注目。

澎湖縣警局主任秘書林昆達與督察長林明鋒等2人，今天也同步到任。

林皆興表示，澎湖有90餘座島嶼，是世界最美麗海灣成員之一，要建構這永續發展的環境，治安與交通等工作最為重要，尤其過年就要到了，期許新任的分局長等警察人員要做好治安、交通與為民服務3大工作，讓民眾過好年。

澎湖縣 馬公 警察

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