高雄黃色小鴨正夯 市民帶寵物鴨排隊領龍年小紅包

高雄市長陳其邁近期帶著市府團隊走遍全市發送1元紅包，吸引民眾排隊爭搶，今日他與立委許智傑到五甲協善心得堂發紅包，鄉親熱情要求拍合照，因現場秩序一度混亂，他要工作人員維持動線流暢，讓發送過程順利完成；今年黃色小鴨重返高雄，有民眾帶著柯爾鴨寵物排隊，讓陳相當好奇且驚喜。

陳其邁發送紅包時，因現場排隊人潮多，多數民眾都要求與他合照，場面秩序一度很混亂，他立即要求市府團隊要引導人，並催促現場工作人員加快速度，讓發送紅包、拍照過程可以順暢。

排隊人龍中，有人帶了2隻寵物「柯爾鴨」合照，瞬間就吸引陳其邁的注意，他停下動作開始逗玩鴨子，還將紅包遞給鴨子，差點被鴨子啄到；陳也抱起1名女童，但女童瞬間大哭，讓陳表情略顯尷尬，整個發送紅包過程約半小時。