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高雄社區營造達593處 春節小旅行悠遊在地巷弄風情

中央社／ 高雄29日電

高市府都發局推動社區營造計畫，協助社區整理閒置髒亂空間，10多年已累積593處成果；都發局表示，這些社造點有咖啡、苗圃及控土窯等，民眾春節不妨避開人潮，悠遊在地社區體驗巷弄風情。

都發局協助社區整理閒置髒亂空間，成為可休憩交流的公共空間，10多年來累積593處成果，這些社區造點有咖啡廳、綠意盎然的苗圃及泥火山旁的控土窯等。

高雄市政府都發局今天發布新聞稿表示，民眾春節期間不妨考慮避開人潮，安排一趟高雄社區特色小旅行，悠遊在社區街道巷弄中體驗在地文化及社區造點，並可依遊程動線規劃與喜好搭配山線或海線周邊社區探訪，體驗不同特色在地風情。

如旗山圓富社區活動中心周邊綠意庭園，是從民國106年即持續維護的社造亮點，二樓「隘堤咖啡」，平均年齡80歲阿嬤級服務生是社區不老志工，沖泡的咖啡香醇濃郁，店內還有捐贈的各類書籍可供閱讀。

燕巢金山社區「千秋寮之露」以在地烏山頂泥火山特殊地質，結合在地農產及惡地地景，設置休憩綠地、土窯及火箭爐體驗區，提供多元食農教育及導覽活動；杉林日光小林社區則開設「大武壠產銷館」，展售社區在地農特物產及美食。

永安區新港社區營造點「鑽石沙灣」，陽光在海面反射的光影彷彿鑽石閃耀，鄰近沙灣是石斑魚活動場，棄置海邊的廢棄漁船重新粉刷妝點、雜草清除後種植濱海植物，形成可防止塵土飛揚的淺層綠洲，消波塊改造成憤怒鳥裝置藝術。

另外，路竹頂新社區園藝行由社區志工撫育苗木供市民與社區申領種植，園區以自然永續理念規劃綠地、苗圃、有機菜園等，並設置落葉堆肥場，是綠色減碳及資源循環再利用典範。

路竹鴨寮社區「遊鴨趣」以鴨寮做發想，保留古厝並運用傳統寺廟「剪黏藝術」，打造多處鴨造型座椅、故事看板等，創造饒富趣味與工藝美學的鴨意象場域。

湖內湖庄「四季香草園」以香草植栽打造休憩空間；阿蓮崙港社區的「鴨鄉漫遊」及「古厝農文創展售館」，將古厝中庭改造為農村體驗活動場域，復古懷舊的古厝廚房可為來訪的遊客提供手作冰淇淋及風味佳餚。

咖啡廳 社區營造 鑽石

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