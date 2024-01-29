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屏東勝利星村推春節滿千元抽獎活動 盼為產值創高峰

中央社／ 屏東縣29日電

屏東勝利星村從歷史文化場域轉變成結合文化、觀光的產業聚集園區，創造新台幣6億元年產值，縣府攜手商家推春節檔期抽獎活動，盼為店家業績及產值帶來新高峰。

屏東縣政府聯手勝利星村商家在2月8日至29日，展開春節檔期，店家分別推出限定特惠商品，並加碼祭出抽獎活動。縣府今天舉行「2024百家集聚．龍重登場」記者會，縣長周春米邀請全國各地遊客農曆年節到全台最具年味的村子過年，到店家消費享超值好禮。

周春米會中表示，勝利星村已有百家品牌進駐，今年過年希望遊客目光聚焦於品牌店家，因此聯合各品牌提供「龍年特惠限定商品」，也讓民眾有更多元商品選擇及服務，也推出新春開運「好運龍厚禮抽獎活動」，盼能為店家業績及產值帶來新高峰。

周春米指出，勝利星村從歷史文化場域轉變成結合文化、觀光及多元產業聚集的園區，更創造經濟產值，店家加總平均每月有近5000萬元營業額，一年6億元產值。隨著農曆春節到來，勢必再度迎來一波返鄉拜年、旅遊人潮及高買氣。

文化處表示，勝利星村往年春節期間結合屏東燈節，每每人氣爆棚，除了勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區也有越來越多特色品牌進駐，多元的品牌滿足各種年齡層和族群的需要，更是過年走春首選。

文化處說，民眾只需在參與店家購物或享用服務時索取集點卡，單筆消費滿100元即可獲得1點，集滿10點即可兌換1張抽獎券，有機會抽中iPhone 15、電視等獎項。

勝利星村 品牌 屏東縣政府

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