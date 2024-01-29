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高雄少女阻父吃檳榔出狠招 製作人頭海報「請勿餵食！」

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
劉小妹（右）親做海報就是希望父親能戒檳榔保健康。記者蔡世偉／攝影
劉小妹（右）親做海報就是希望父親能戒檳榔保健康。記者蔡世偉／攝影

高雄六龜地區1名大二女學生為了讓父親徹底戒掉檳榔出狠招，她將父親頭像製作成海報，張貼在自家機車行門口，希望親朋好友別再請吃檳榔，更打算將海報發送至六龜市區各檳榔攤，徹底讓父親戒掉檳榔。

近日高雄市六龜1家機車行門口突然出現1張海報，男子肖像大大的掛在其中，下面還有個戒吃檳榔的圖案，不知情的人還以為是區公所張貼的宣傳海報，但仔細一看左右各留有兩行字「請勿請劉明煌吃檳榔、請勿賣檳榔給劉明煌」，下方還有一行「他吃檳榔會被女兒打」，警告意味濃厚。

原來張貼海報的就是這家機車行老闆的女兒，劉老闆表示，自己因為吃檳榔多年，前陣子發現自己口腔內側出現白斑，但自己剛治療好又忍不住誘惑吃檳榔，就讀大二的女兒很生氣，乾脆製作海報張貼，希望親朋好友、隔壁鄰居不要再請吃檳榔，自己也覺得不好意思，決定開始戒檳榔。

劉小妹表示，自己從小就很討厭父親吃檳榔，這次也是鐵了心要讓父親戒掉檳榔，目前已經跟住家對面檳榔攤協調好不可再賣檳榔給父親，未來更打算到全六龜市區的檳榔攤發送父親海報，徹底斷掉父親檳榔的來源。

六龜衛生所所長林鴻表示，劉男是他的患者，過去就苦勸戒檳榔，但沒成效。林所長透露，六龜地區口腔癌患者比例比全國平均高近兩倍，致死率則是超過兩倍，因此衛生所在推廣口腔癌防治不遺餘力，這次由病患女兒出馬宣導，相信會有更好的結果。

女兒親自製作的海報就在店門口，時時警惕劉先生別再吃檳榔。記者蔡世偉／攝影
女兒親自製作的海報就在店門口，時時警惕劉先生別再吃檳榔。記者蔡世偉／攝影

六龜 衛生所

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