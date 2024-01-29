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台灣基進未過3% 高雄黨部退租遷址並資遣部分黨工

中央社／ 高雄29日電

2024大選，台灣基進的政黨票未過3%門檻，2月起將無法再領取政府補助款。台灣基進高雄黨部主委暨高市議員張博洋今天表示，高雄黨部已資遣部分黨工，並將辦公室退租，遷到他的服務處。

台灣基進高雄黨部今天將招牌拆除，張博洋透過新聞稿表示，由於台灣基進此次大選未過3%門檻，今年2月起將無法再領政府補助款，已於1月資遣部分黨工並將高雄黨部辦公室退租，遷至他位於大順二路的市議員服務處整合。

沒有補助款，小黨面臨經營寒冬，張博洋與同黨台南市議員李宗霖每人每月將背負近新台幣16萬元的人事開銷，張博洋除呼籲支持者定期定額繼續支持，同時也表示將進行內部檢討座談，期望調整腳步重新出發。

張博洋說，由於高市議會正在臨時會期間，又逢年前議員活動多，會把黨員見面會等活動移至農曆年後舉辦，向支持者報告未來規劃，凝聚支持，並多方請益。

張博洋表示，雖然此次大選爭取政黨票成績不佳，但基進仍有2席現任議員會持續耕耘南部，並在下一場地方選舉前，深化經營組織，做好服務，同時尋覓並栽培理念相同的年輕選將，在地方站穩腳步，繼續為台灣獨立的理念打拚。

張博洋 議員 台灣基進

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