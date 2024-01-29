快訊

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

台股站穩萬八！漲124點收18,119點 AI 與 ASIC等族群強勢表現

勝利星村百家品牌累計每月5千萬營業額 龍年推限定好禮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，縣長周春米（中）邀請遊客到勝利星村走春。記者劉星君／攝影
屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，縣長周春米（中）邀請遊客到勝利星村走春。記者劉星君／攝影

屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，店家分別推出限定特惠商品，還加碼祭出好運龍厚禮抽獎，超值好禮，邀請遊客到勝利星村走春，開春龍有好彩頭。

文化處表示，勝利星村往年春節期間結合屏東燈節，人氣爆棚，今年品牌突破百家，除勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區也有許多特色品牌進駐，滿足各種年齡層和族群需要，更是過年走春首選。

縣長周春米說，勝利星村從歷史文化場域轉變文創產業，店家加總平均每月約5千萬營業額，一年高達6億產值，帶動周邊經濟。隨著農曆春節，勢必迎來一波每年破紀錄返鄉拜年、旅遊人潮及高買氣。

周春米說，勝利星村已有百家品牌進駐，今年過年，希望遊客目光聚焦於品牌店家，聯合各品牌，提供與龍年特色意象有關的「龍年特惠限定商品」，也讓民眾有更多元的商品選擇。另更推出新春開運「好運龍厚禮抽獎活動」，精彩獎品也包括勝利星村品牌店家響應的各種開運福袋，回饋力道加量加倍加值，為店家業績及產值帶來新高峰。

勝利星村業者「想家的家」老闆說，春節期間訂位預約爆滿，屆時會視人潮情況而定，可能會利用庭院空間，擺兩張圓桌。

雖然勝利星村打響品牌知名度，但也有業者憂，因前兩年疫情，大家無法出國，勝利星村人潮爆滿，現今疫情解封，過年期間大多選擇出國，擔心人潮減少，仍持續觀望。

文化處說，喜氣洋洋的龍年，民眾只需在參與店家購物或享用服務時索取集點卡，單筆消費滿100元即可獲一點，集滿10點（1張）即可兌換1張抽獎券，有機會抽中為迎合龍年主題準備與數字5有關獎項，包括Galaxy Z Flip5 256GB、iPhone 15 128GB、Panasonic 55吋電視、PS5 光碟版主機、Dyson HD15 Supersonic吹風機、iRobot Roomba Combo i5 掃拖機器人、墾丁夏都五星級飯店住宿券以及全聯福利中心禮券。

勝利星村店家更加碼準備龍重精彩、福氣滿滿百項大禮作為抽獎福袋，包括在地特色入菜法式餐廳LAND提供價值2380元的季節套餐餐券、L.I.S 本革工坊近萬元4項好禮、花漾雨蝶5000元旗袍體驗券、好運水水和服屋福袋、伊斯坦堡好物商店的小馬賽克燈和多間店家的現金禮券等。

屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，縣長周春米邀請遊客到勝利星村走春。記者劉星君／攝影
屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，縣長周春米邀請遊客到勝利星村走春。記者劉星君／攝影
屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，縣長周春米（中）邀請遊客到勝利星村走春。記者劉星君／攝影
屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，縣長周春米（中）邀請遊客到勝利星村走春。記者劉星君／攝影
屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，縣長周春米（右）邀請大家到勝利星村走春，勝利星村的好運水水和服屋，和服體驗。記者劉星君／攝影
屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日，展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，縣長周春米（右）邀請大家到勝利星村走春，勝利星村的好運水水和服屋，和服體驗。記者劉星君／攝影

勝利星村 品牌 春節

延伸閱讀

屏東迎新春 來追落山風

宗教聯合祈福法會 潮州妙光禪寺捐20萬元給屏縣消防局

影／屏東高樹光影瀑布「奇幻大津」今起登場 驚豔眾人

萌翻屏東！ 貓美術館屏菸登場周春米開箱 限定場景超療癒

相關新聞

勝利星村百家品牌累計每月5千萬營業額 龍年推限定好禮

屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，店家分別推出限定特惠商品，還加碼祭出好...

小港林園線聯合辦公室閒置1年無進駐 議員轟為選舉而設

高雄市議會今天上午續開臨時會審預算，審議交通委員會預算。議員邱于軒質疑捷運局設了小港林園線聯合辦公室，閒置一年多無人進駐...

鳳山運動園區有遊民喝酒群聚 民眾驚嚇帶離孩子

高雄市斥資5億打造全國最大、占地10.8公頃的鳳山運動園區2年前啟用，是國內足球、籃球重要訓練場地，每日有大量民眾到園區...

演唱會如賺新台幣！高雄攤商喜迎紅髮愛德 期待人潮爆發

去年高雄光靠演唱會創造了逾45億元觀光財，國內外天王、天后、天團接力選擇在高雄開唱，演唱會效應帶動經濟與商機，讓高雄市政...

超萌登場！大型藝術裝置展《療癒森林》在高雄港17碼頭

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」即日起至2月25日於高雄愛河灣及16-18號碼頭舉行，...

後勁國中市中運奪3金 接力隊成軍1個月力拚全中運門票

高雄市後勁國中在113年度高雄市中等學校運動會，勇奪3金、5銀、1銅。其中接力隊成軍只有短短一個月，在男子1600公尺接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。