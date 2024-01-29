勝利星村百家品牌累計每月5千萬營業額 龍年推限定好禮

屏東縣政府聯手勝利星村店家，2月8日到29日展開春節檔期「龍重登場之好運龍厚禮」，店家分別推出限定特惠商品，還加碼祭出好運龍厚禮抽獎，超值好禮，邀請遊客到勝利星村走春，開春龍有好彩頭。

文化處表示，勝利星村往年春節期間結合屏東燈節，人氣爆棚，今年品牌突破百家，除勝利區、成功區，位於中正路與勝利路口的通海區也有許多特色品牌進駐，滿足各種年齡層和族群需要，更是過年走春首選。

縣長周春米說，勝利星村從歷史文化場域轉變文創產業，店家加總平均每月約5千萬營業額，一年高達6億產值，帶動周邊經濟。隨著農曆春節，勢必迎來一波每年破紀錄返鄉拜年、旅遊人潮及高買氣。

周春米說，勝利星村已有百家品牌進駐，今年過年，希望遊客目光聚焦於品牌店家，聯合各品牌，提供與龍年特色意象有關的「龍年特惠限定商品」，也讓民眾有更多元的商品選擇。另更推出新春開運「好運龍厚禮抽獎活動」，精彩獎品也包括勝利星村品牌店家響應的各種開運福袋，回饋力道加量加倍加值，為店家業績及產值帶來新高峰。

勝利星村業者「想家的家」老闆說，春節期間訂位預約爆滿，屆時會視人潮情況而定，可能會利用庭院空間，擺兩張圓桌。

雖然勝利星村打響品牌知名度，但也有業者憂，因前兩年疫情，大家無法出國，勝利星村人潮爆滿，現今疫情解封，過年期間大多選擇出國，擔心人潮減少，仍持續觀望。

文化處說，喜氣洋洋的龍年，民眾只需在參與店家購物或享用服務時索取集點卡，單筆消費滿100元即可獲一點，集滿10點（1張）即可兌換1張抽獎券，有機會抽中為迎合龍年主題準備與數字5有關獎項，包括Galaxy Z Flip5 256GB、iPhone 15 128GB、Panasonic 55吋電視、PS5 光碟版主機、Dyson HD15 Supersonic吹風機、iRobot Roomba Combo i5 掃拖機器人、墾丁夏都五星級飯店住宿券以及全聯福利中心禮券。