澎湖文化局合唱團赴日比賽 美聲勇奪金獎

澎湖縣政府今天指出，文化局合唱團日前獲邀前往日本參加第3屆「祝福之歌」神戶國際合唱比賽暨音樂節，勇奪金獎，讓澎湖美聲揚名東瀛。

澎湖縣文化局表示，文化局合唱團共有35名團員，今年獲澎湖縣政府及議會支持，25日前往日本比賽，並由樹德科技大學表演藝術系教師于善敏擔任指揮。在27日的神戶國際合唱比賽中，文化局合唱團演唱Festival Sanctus、阿拉木汗、雨夜花、我在飛翔等4首曲目，獲得金獎殊榮。

文化局指出，文化局合唱團成立迄今已38年，合唱團員來自各行各業，素質精良，過去曾多次參加國際音樂比賽，獲得極佳口碑，此次獲邀赴日參賽，與世界各國合唱團進行跨國的音樂交流，展現合唱美聲，贏得友誼。