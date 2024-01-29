後勁國中市中運奪3金 接力隊成軍1個月力拚全中運門票

高雄市後勁國中在113年度高雄市中等學校運動會，勇奪3金、5銀、1銅。其中接力隊成軍只有短短一個月，在男子1600公尺接力競賽項目，就以3分40秒50成績榮獲亞軍，只差冠軍鳳甲國中0.78秒；隊員約好三月的港都盃要全力再拚一場，要跑進3分38秒內，取得全國中等學校運動會的接力賽參賽門票。

教練張耀仁表示，後勁國中接力隊成軍短短一個月，最後表現成績優秀，遠遠超過他的預期。國二楊柏安為了一圓田徑夢，剛從七賢國中轉學到後勁國中，成為接力隊的強棒。熱愛跑步的楊柏安轉學到後勁國中後，只能先就讀普通班，利用放學後的時間跟著田徑隊一起練習，訓練專注、不畏艱苦、臨場無畏、拚搏力強，是田徑好手。

教練呂林妃說，謝中青、洪士程、蔡博丞與楊柏安4名選手，經過不斷的基本跑步訓練技巧，能一步一步做出正確的動作。楊柏安在市中運的100公尺比賽，也跑出11.93秒的個人最佳成績，400公尺也大幅進步10秒，跑進55秒內。

楊柏安為自己立下宏願，希望能追隨全運會三銀得主學長林祐賢的腳步，繼續努力訓練，達標個人100、200公尺全中運參賽標準，為高雄爭取榮譽。

後勁國中校長蔡嘉興表示，學校有最專業的田徑訓練團隊，教練們總是不計辛勞的付出，每天早上6點就看到田徑隊在操場晨訓，原來應該在下午4點就結束的專長訓練，經常延長至晚上6點過後。