高市中華五福圓環改善目標 行人免繞圈

高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道、車流繁多，第1階段開放機車直行，但附近雄女學生騎自行車仍憂心，多數寧可繞行圓環，議員呼籲應同時兼顧車輛、行人需求；市府交通局表示，為讓車輛行動線更單純、降低事故風險，第2階段將槽化線區域實體化，汽車停車格維持原有；工務局說明，實體化工程待國土署核定、市議會預算通過後可施作。

高雄市機車騎士過去行經中華、五福圓環原是繞圓環而行，但規定圓環外圈機慢車只能直行或右轉、不得左轉，機車被迫「兩段式」直行，之後外環汽、機車擦撞事故不斷。

高市府前年10月縮減分隔島、擴大道路面積，圓環內機車可和汽車一起直行，但機車必須兩段式左轉，已設置機慢車兩段式左轉標誌，以及機慢車待轉區，騎士覺得方便不少。

高雄女中校園距中華、五福路圓環不遠，上、下學騎自行車代步學生反映，雖然自行車可像機車直行或等兩段式左轉，但該路段車流量太大，「心裡還是有些怕怕的」，寧願騎圓環外環慢慢繞。

市議員陳美雅也說，該路段每日車流量大，交通局規畫必須兼顧車輛、行人需求，盡速提出細部規畫圖，降低交通事故風險。

交通局表示，中華、五福圓環交通改善工程分兩階段，第1階段機車不需繞行圓環，已完成；第2階段再優化車輛及行人動線，並將目前槽化線實體化，未來行人也可直行不用繞圈圈。

交通局說，圓環分隔島旁畫有槽化線，槽化線是引導車輛駕駛人循指示路線行駛，並禁止跨越，但觀察仍有車輛行駛槽化線上。

第2階段改善工程會將槽化線區域實體化，確實做到實體分隔，未來連行人都可直行過馬路，不需繞圓環外側。

工務局表示，中華、五福圓環實體化改善工程目前審圖中，待國土署核定、市議會預算審查通過後即可執行，交通局計畫後續做槽化線實體分隔，交通號誌部分已完工。