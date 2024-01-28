宗教聯合祈福法會 潮州妙光禪寺捐20萬元給屏縣消防局

屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第10年，今天上午在屏東縣潮州妙光禪寺舉行，縣長周春米表示，盼集結宗教穩定人心力量，讓縣民「屏」安生活，透過祈福儀式，為台灣帶來平安，消弭災厄。今法會，潮州妙光禪寺捐贈20萬元給消防局，未來包括特搜大隊所需的救災空拍機也正在研議，包括先前已捐贈特搜大隊130餘萬元，感謝消防弟兄的付出。

屏東縣政府與縣境內各宗教團體發起「2024以愛為名、迎春祈福」宗教團體聯合祈福活動，由屏東縣佛教會、道教會、全屏東基督教聯盟全人發展關懷協會、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會等宗教團體，在屏東舉辦為期兩天共五場祈福法會，今天第二天。

今天上午在妙光禪寺登場點燈除疫祈福法會，場面隆重肅穆，縣長周春米、新科立委徐富癸、縣府民政處代理處長楊新發、警察局長戴台捷、消防局長李彬正、衛生局長張秀君、工務處長楊慶哲、水利處長江國豐、行研處長謝孟良等縣府一級主管到場祝禱。

妙光禪寺住持釋見引法師說，去年明揚大火，縣長周春米率領縣府團隊衝鋒在第一線指揮若定，屏東縣佛教會也在第一時間協助、祝禱，希望逝者往生淨土，傷者與家屬及救難人員早日遠離傷痛陰霾，只要有需要的地方，佛教團體絕對不缺席。

釋見引代表捐贈20萬元給消防局，未來包括特搜大隊所需的救災空拍機也正研議，包括先前已捐贈特搜大隊130餘萬元，感謝消防弟兄的付出及犧牲，為國家民眾衝鋒陷陣。