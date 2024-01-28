陳其邁發龍年小紅包不忘提黃色小鴨 玩笑提議引楠梓居民叫好

高雄市長陳其邁今天到楠梓東門王爺廟發放龍年小紅包，不忘問居民，誰去看過最近最夯的黃色小鴨，誰知道舉手的人稀稀落落，陳其邁開玩笑表示弄一隻小隻的來楠梓好了，此話一出，現場民眾大聲叫好。

長陳其邁率市府團隊啟動拜廟祈福行程，今天至楠梓東門王爺廟、楠梓三山國王府及新崛江商圈發放龍年小紅包。在王爺廟前，陳其邁問了市民有誰看過黃色小鴨，舉手的人稀稀落落，陳其邁笑說「做一個小隻的搬來楠梓給你們看好了」。

陳其邁鼓勵大家到愛河灣感受高雄冬日、過年過節的熱鬧與歡樂。也不忘細數自己在楠梓區的建設，從台積電在高雄設廠，到新台17線南段的最後一哩路等建設，強調自會持續關心地方建設，全力拚市政。