陳其邁發龍年小紅包不忘提黃色小鴨 玩笑提議引楠梓居民叫好
高雄市長陳其邁今天到楠梓東門王爺廟發放龍年小紅包，不忘問居民，誰去看過最近最夯的黃色小鴨，誰知道舉手的人稀稀落落，陳其邁開玩笑表示弄一隻小隻的來楠梓好了，此話一出，現場民眾大聲叫好。
長陳其邁率市府團隊啟動拜廟祈福行程，今天至楠梓東門王爺廟、楠梓三山國王府及新崛江商圈發放龍年小紅包。在王爺廟前，陳其邁問了市民有誰看過黃色小鴨，舉手的人稀稀落落，陳其邁笑說「做一個小隻的搬來楠梓給你們看好了」。
陳其邁鼓勵大家到愛河灣感受高雄冬日、過年過節的熱鬧與歡樂。也不忘細數自己在楠梓區的建設，從台積電在高雄設廠，到新台17線南段的最後一哩路等建設，強調自會持續關心地方建設，全力拚市政。
晚上陳其邁到年輕人聚集的新崛江商圈，等候領小紅包的排隊人龍從路口排到路底，現場熱鬧滾滾。
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