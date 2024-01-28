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台南最香遶境！60名「舞魅孃」不畏寒流 穿禮服、頂頭冠遶境祈安

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南安平福城堂日前至屏東縣車城祖廟福安宮開光啟靈，今天辦回鑾遶境祈安，破紀錄出動60名穿著寶藍色低胸禮服的舞魅孃禮生擔任舉旗。圖／讀者提供
台南安平福城堂日前至屏東縣車城祖廟福安宮開光啟靈，今天辦回鑾遶境祈安，破紀錄出動60名穿著寶藍色低胸禮服的舞魅孃禮生擔任舉旗。圖／讀者提供

台南安平福城堂日前至屏東縣車城祖廟福安宮開光啟靈，今天辦回鑾遶境祈安，破紀錄出動60名穿著寶藍色低胸禮服的舞魅孃禮生舉旗，格外引人注意。天氣雖寒冷，但個個美女展露笑顏，讓人敬佩，更顯示誠敬的心意。

安平福城堂回鑾遶境於今天早上7點展開，出動本堂2座頂轎、12組陣頭繞境，最吸引人的是台南舞魅孃集合60名穿著寶藍色低胸禮服、頂戴頭冠的禮生，低溫中款款而行，畫面超吸睛，吸引路過民眾拍照。廟方表示，入廟停點超過20處「帶著公祖遊安平」，遶境10多個小時，晚間還有煙火秀。

據了解，舞魅孃創團11年，首次出動這麼多禮生參與，一般常見禮生是6至8人，之前曾出過32人，這次是應主家要求一次加到60人，因福城堂主祀福德正神，特準備寶藍色低胸禮服配頭冠，60頂頭冠為手工縫製，光是衣服、頭冠就花了半年準備。

台南安平福城堂日前至屏東縣車城祖廟福安宮開光啟靈，今天辦回鑾遶境祈安，破紀錄出動60名穿著寶藍色低胸禮服的舞魅孃禮生擔任舉旗。圖／讀者提供
台南安平福城堂日前至屏東縣車城祖廟福安宮開光啟靈，今天辦回鑾遶境祈安，破紀錄出動60名穿著寶藍色低胸禮服的舞魅孃禮生擔任舉旗。圖／讀者提供

遶境 台南 低溫

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