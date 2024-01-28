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網傳敬老卡1月未過卡社福點數少100點？社會局澄清：除了這類人

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
針對網路傳聞高雄市社會局特地發文澄清。記者蔡世偉／翻攝
針對網路傳聞高雄市社會局特地發文澄清。記者蔡世偉／翻攝

最近在手機通訊群組謠傳，持有敬老卡的高雄市民，如果未在1月底前過卡，市府贈送的每年1200點社福點數將從1200點降為1100點，為此市府社會局特別澄清，只有今年新辦者才有此狀況發生，去年底前申辦完成者，不論在今年何時過卡，都可獲得1200點社福點數。

近日高雄市政府社會局接獲民眾於line群組或簡訊轉傳高雄市65歲以上長輩一卡通者，於1月31日前過卡，會有1200點儲值贈送，2月才過卡則僅剩1100點。社會局特別澄清，以上訊息並不正確，只要去年底之前已持有「敬老卡」者，今年持「敬老卡」搭乘高雄市公共車船、捷運或輕軌皆可取得1200點社福點數，或持「敬老卡」至社會局或高雄市各區公所過卡，亦能取得社福點數，且全年皆可使用。

只有今年1月1日起新申辦「敬老卡」，才會依申辦完成之月分依比率計算第一年的社福點數，如2月申辦，當年點數為1100點，但第二年起一樣為每年1200點。

社會局強調只有「敬老卡」才享有社福點數，一般卡並不會有社福點數。另社會局特別提醒，敬老卡申辦處所為各區公所及社會局，並無戶政事務所，請大家不要再誤傳，避免長輩白跑一趟。

高雄市 長輩 一卡通

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