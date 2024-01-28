燕巢芭棗王出爐！獨特泥火山地質含多微量元素果實香甜

高雄芭樂、蜜棗正是盛產季節，為行銷脆蜜香甜的當令鮮果，高雄市燕巢區農會舉辦番石榴、蜜棗品質評鑑競賽，評鑑結果今天出爐，分別由林仙進、陳昱儒勇奪芭樂組、蜜棗組冠軍，成為本年度燕巢芭棗王。

高雄市農業局長張清榮、燕巢區農會理事長林進錶、常務監事黃文正、總幹事吳俊昌等人，頒獎表揚優勝農友。張清榮表示，燕巢蜜棗和芭樂又甜又脆，深受國人喜愛，年節將近，蜜棗禮盒有早春報喜的含意，為年節最佳伴手禮，大家可多多選購，期盼龍年「幸福棗上門」。

番石榴、蜜棗、西施柚號稱「燕巢三寶」果。農業局表示，燕巢區番石榴種植面積1200公頃，年產值高達12億元，因獨特的泥火山地質含有多種微量元素，使得當地種植出的番石榴果實滋味格外香甜脆口，平均甜度達12度以上，加上番石榴本身具豐富天然抗氧化物維生素Ｃ，且熱量低、纖維高，想兼顧美食與健康的民眾可多多食用。

高雄市是全台最大蜜棗產地，其中以燕巢區種植面積最多，有296公頃，產值約4億。每年產季為11月至隔年4月，蜜棗果實圓潤可愛，皮薄果肉清甜，口感脆而多汁，另含膳食纖維、鐵、鉀等營養，有「台灣青蘋果」的美譽。蜜棗在燕巢區不僅種植數量多，品質也相當優越，十幾年來，燕巢區的棗農多為全國蜜棗評鑑的常勝軍。

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，每年冬季隨著氣溫降低，番石榴及蜜棗也越來越美味，果實酸甜比最高，口感風味也最佳，現在就是品嘗的最佳時刻，也是過年送禮的第一首選。

113年度燕巢區農會番石榴、蜜棗品質評鑑競賽得獎名單：

番石榴-冠軍林仙進；亞軍邵德祥、潘勢旻；季軍柳平和、趙來旺、韓正修；優勝曾武夫、黃美珠、鄭登華、陳維齊。蜜棗-冠軍陳昱儒；亞軍許福重、陳志明；季軍葉茂松、林憲昌、陳威志；優勝潘新傳、林雅惠、賴隆溪、葉家權。