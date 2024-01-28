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盼在地學子為金門貢獻 企業從國小到大學都頒發獎學金
金門近年人口成長，但不少在地人反而是都往外跑，有金門企業就設置多種獎學金，希望激勵在地學生將來學有所成，能在金門做更多的貢獻，並從國小到大學都設有獎學金，共有54位獲得，22年來各式獎學金受益學生多達3000多人。
聖祖公司指出，今年透過金門縣政府教育處平台發布獎學金公告，針對全金門學子、包括在外就讀大學的學生都能參與申請「第二届聖祖自辦獎學金」，當中有大學組、高中組、高職組、國中組以及國小組，以成績優異及家庭清寒的學子優先獲得，最終有54位獲得。
聖祖公司提到，之所以要設立獎學金，主要是為了激勵在地學生將來學有所成，爲社會多做貢獻，一起造福家鄉金門。公司其實早在2002年就創立尚義機場獎學金，後續又設立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中及烈嶼鄉西口國小等7所學校獎學金、並且在2022年擴大到全縣中小學及大學，已連續22年設立不同形式的獎學金，受益學生多達3000多人，在廈門的太祖食品也積極投身公益事業。
聖祖公司補充，這次獲獎者中大學組共8名，每人5000元；高中組共8名，每人2500元；高職組共8名，每人2500元；國中組共10名，每人1200元；國小組共20名，每人1000元。
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