高市公園荒涼髒亂 議員批敷衍不改善

高雄市公園有834座，儘管市府去年7月成立公園處專責管理，但議員發現，市府斥鉅資改造龍華市場成五星級市場，但旁邊忠言公園卻地磚凹凸不平、環境髒亂、樹上更「長出香菇」，猶如城市荒涼角落，痛批一個小公園講了多次都不改善，護樹團體也批，公園處人力編制不足，即使有再多工程預算也是累死承辦人員。公園處回應，元月已增補20名人力，盡速會勘改善相關缺失。

高雄市長陳其邁上任後，斥資近7.5億完成29座公園，計畫4年內再增加100多座，但公園管理維護卻因人力不足面臨窘境。

森林城市協會理事長莊傑任指出，組織要走向專業化，台北市工務局公園路燈工程管理處員額多達1453人，高雄市府公園處人力編制僅100多人，且是原本的養工處人力與業務一拆為二，新單位成立後，扣除行政人力，做事情的人反而變少，很多地方沒到位。

議員白喬茵指出，特色公園是大家看得見的政績亮點，但楠梓右昌森林公園去年10月才風光開幕，短短幾天遊具就損壞封園，有些遊具甚至需要耗時，從國外引進，維管令人擔心。

另市府能砸千萬改造博愛扶輪公園，相對地左營區忠言公園不僅地磚凹凸不平，且環境髒亂，數月前她因小孩發燒，帶著前往會勘，孩子竟對她說，「媽媽，樹都長香菇了」。

白喬茵說，忠言公園占地0.17公頃，但緊鄰被評選為五星市集的龍華市場旁，在市府用心打造的五星市集旁竟有個破破爛爛的公園，市府對老舊公園顯然疏於照顧。同黨議員陳玫娟說，她也會勘過好幾次忠言公園，「每次講一點，就改一點，像是在應付交差」，既然成立公園處，改善工程應一次到位。

公園處表示，養工處一分為二之後，市長允諾公園處增加20名約聘雇人力，今年元月中旬已完成報到，加減能分擔業務。初期分家，業務上尚有適應期，但現在歷經大半年，都已就定位。

公園處指出，因應市民對公園的使用要求愈來愈高，將會盡力滿足需求，對於公園維管原則，因人力受限以安全為第一原則，改造上也會盡量做到一次到位。