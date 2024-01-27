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推新住民多元文化 移民署邀印尼講師分享母國音樂美食

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
年節將屆，移民署金門縣服務站今天辦新住民多元文化推廣，與會人員開心品嘗美食合影。圖／移民署金門縣服務站提供
年節將屆，移民署金門縣服務站今天辦新住民多元文化推廣，與會人員開心品嘗美食合影。圖／移民署金門縣服務站提供

年節將屆，移民署金門縣服務站為推廣新住民多元文化，今天邀請來自印尼的講師麗美，介紹母國印尼的音樂及美食，展現印尼豐富獨特的文化魅力，她端出多道印尼美食，包括加多加多及椰子球供與會的新住民一起品嘗，大家吃後都直說超好吃。

麗美結婚來台已有30年之久，長期在移民署擔任通譯志工，也在縣政府、警察局及法院擔任通譯，同時是金門地區的印尼語講師。金門縣服務站今日邀請她當講師，她也帶來印尼的傳統樂器竹筒琴，以幾根簡單的竹管卻能奏出悅耳的旋律。

麗美表示，印尼有300多個族裔及5千多種傳統菜餚，豐厚的族群元素各有各自的特色，但融合後又產生新的風味，而台灣是個多元族群並存的社會，讓她想結合母國印尼的文化，創造出更友善、更豐富的新文化。

金門縣服務站主任鄭明昌表示，金門縣服務站將持續推廣多元文化體驗與交流，讓來自不同母國的新住民更瞭解彼此及互相尊重。另年節將近，再次呼籲為防治非洲豬瘟入侵，請轉知國外親友不要以快遞及郵包寄送含肉食品等應施檢疫產品到臺灣，首次經查獲確認，將處郵包收件人罰鍰新臺幣20萬元，第2次則重罰新臺幣100萬元。

年節將屆，移民署金門縣服務站為推廣新住民多元文化，今天特別辦印尼美食品嘗，與會的新住民可以吃到家鄉味，都超開心的。圖／移民署金門縣服務站提供
年節將屆，移民署金門縣服務站為推廣新住民多元文化，今天特別辦印尼美食品嘗，與會的新住民可以吃到家鄉味，都超開心的。圖／移民署金門縣服務站提供
移民署金門縣服務站為推廣新住民多元文化，今天邀請來自印尼的講師麗美，介紹母國印尼的音樂及美食。圖／移民署金門縣服務站提供
移民署金門縣服務站為推廣新住民多元文化，今天邀請來自印尼的講師麗美，介紹母國印尼的音樂及美食。圖／移民署金門縣服務站提供

印尼 金門 移民署

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