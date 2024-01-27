推新住民多元文化 移民署邀印尼講師分享母國音樂美食

年節將屆，移民署金門縣服務站為推廣新住民多元文化，今天邀請來自印尼的講師麗美，介紹母國印尼的音樂及美食，展現印尼豐富獨特的文化魅力，她端出多道印尼美食，包括加多加多及椰子球供與會的新住民一起品嘗，大家吃後都直說超好吃。

麗美結婚來台已有30年之久，長期在移民署擔任通譯志工，也在縣政府、警察局及法院擔任通譯，同時是金門地區的印尼語講師。金門縣服務站今日邀請她當講師，她也帶來印尼的傳統樂器竹筒琴，以幾根簡單的竹管卻能奏出悅耳的旋律。

麗美表示，印尼有300多個族裔及5千多種傳統菜餚，豐厚的族群元素各有各自的特色，但融合後又產生新的風味，而台灣是個多元族群並存的社會，讓她想結合母國印尼的文化，創造出更友善、更豐富的新文化。