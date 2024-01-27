快訊

高雄飛沖繩班機「延誤5小時才起飛」 台灣虎航補償方案出爐

台灣寶可夢中心免費送「新春紅包袋」 領取規則、寶可夢迷寒假「必做4件事」一次看

挨諷「不讀書戲子」卻進安全名單 郭昱晴曬求學照反擊：另類歧視

台電圍爐餐會公益 澎湖獨老提前圍爐過年

中央社／ 澎湖縣27日電
澎湖縣長陳光復（圖）與142名長者們一同用餐，期許新一年鄉親身體健康，各行各業龍騰虎躍。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（圖）與142名長者們一同用餐，期許新一年鄉親身體健康，各行各業龍騰虎躍。圖／澎湖縣政府提供

邁入第12年的台電尖山發電廠－離島關懷獨居、清寒長者公益活動圍爐餐會，今天在電力展示館舉行。澎湖縣長陳光復與142名長者們一同用餐，期許新一年鄉親身體健康，各行各業龍騰虎躍。

陳光復感謝台電尖山發電廠舉辦這項意義活動，讓清寒和獨居長者年節不孤單，除了年貨採買，圍爐餐會更是暖在心頭，期盼有更多社會企業響應，讓愛心滿天下。

陳光復說，嚴守財政紀律是縣府團隊宗旨，施政成效看得到，日前更獲財政業務考核財務管理類第2名佳績。未來更持續打拼，為澎湖建設以及鄉親福祉努力，也請大家給予縣府團隊支持與鼓勵。

尖山發電廠廠長陳坤山表示，澎湖尖山電廠除穩定供電外，更是一個友善電廠，秉持對社會責任與回饋，對地方上貢獻綿薄心力，發揮「老吾老以及人之老」精神，讓社會更加溫馨祥和。

尖山發電廠這項公益活動圍爐餐會已邁入第12年，邀請湖西鄉14個村長者142人赴會，在熱心志工協助下，由專車接送到場，餐會中台電志工一一上菜，尖山電廠薩克斯風隊與龍門國小的國樂演奏、中興國小動感舞曲、遊手好絃樂團等，都在圍爐餐會現場表演一番，並有小朋友發送炸棗，讓獨居老人家們提前歡度團圓夜。

圍爐餐會公益活動一年比一年盛大，今天席開25桌，包括立委楊耀、湖西鄉長陳振中、台電電協會執行秘書丁家楨、電協會審議委員林瓊瀛、發電處長孫禹華等人與會與獨居長者一起圍爐。

獨居老人 台電 澎湖縣

延伸閱讀

圍爐餐會、備糧包齊發 助獨居長者享溫暖

感謝榮民爺爺貢獻 退役中將潘進隆號召志工關懷圍爐

澎湖休憩園區打造龍年花海 春節走春好去處

澎湖消防節送好禮 提高超勤加班費與救護裝備

相關新聞

黃色小鴨充氣時「跌倒」變糗照？ 高市觀光局：大家誤會了

黃色小鴨睽違10年今天重返高雄，有民眾拍下小鴨充氣下水前一刻「跌倒」露出屁屁，且鴨腳朝上的超萌糗態，網友還震驚笑說「原來...

高雄大社陳清良2度榮登全國「蜜棗王」 品質訣竅大公開

全國蜜棗評鑑結果出爐，高雄市包辦冠、亞、季軍、優良獎及果品優選共20獎，其中大社果農陳清良二度拿下「蜜棗王」！他栽培的高...

金門假日花市登場 民眾採買應景花卉與欣賞酒甕春聯

農曆春節即將到來，林務所今天舉辦迎新春假日花市活動，此次活動共邀集11家在地花卉園藝業者、5家美食業者與公務宣導單位來擺...

高雄「冬日遊樂園」遊具限定半小時一場次 民眾轟沒誠意

高雄愛河灣停靠2隻黃色小鴨吸引人潮，觀光局今年搭配燈節活動，在碼頭打造「冬日遊樂園」，主打大型球池與多種氣墊樂園，均為免...

鎖定竹科高消費力 屏東縣府到竹北力推在地農特產

新竹地區因竹科創造出大量高收入居民，就連屏東縣府都看上這股竹科消費力，力推屏東當季在地最新鮮的蓮霧及蜜棗等農產在遠百竹北...

高雄彌陀公園保留2座日治防空洞 孩童捉迷藏兼見證歷史

高雄市彌陀區因緊鄰岡山空軍機場，加上獨特漯底山地形，在明清、日治時期都是南台灣軍事防禦重鎮，當地的彌陀公園更保留日治時期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。