高雄大社陳清良2度榮登全國「蜜棗王」 品質訣竅大公開

全國蜜棗評鑑結果出爐，高雄市包辦冠、亞、季軍、優良獎及果品優選共20獎，其中大社果農陳清良二度拿下「蜜棗王」！他栽培的高雄12號珍愛，平均果重達6兩，清脆多汁，並通過產銷履歷驗證。

全國棗優質管理果園評鑑比賽今年吸引台南、高雄、屏東共73組參賽，評比外觀、重量、糖度、口感、安全等果品品質及田間管理技術，也抽檢有無農藥殘留。

高雄蜜棗種植面積達737公頃，產量占全國4成以上，生產的蜜棗青翠、皮薄、碩大圓滿，被譽為「台灣青蘋果」，每年在各式評鑑比賽都是常勝軍，今年則包辦20個獎項，成績傲人。

大社農會最露臉，共七人拿下冠、亞軍、優良獎及果品優選；其中陳清良再度奪下「蜜棗王」，他在2018年曾獲得冠軍，今年再抱回第一，種植的高雄12號珍愛蜜棗在果品初選、果園環境及栽培管理技術均勝出。

陳清良分享管理訣竅，指利用品種不同的特性將產期錯開，分散人力達到有效管理，才維持蜜棗品質。

大社農會外，燕巢農會今年有10人獲獎，榮獲季軍、優良獎及果品優選；岡山農會優良獎及果品優選2人、六龜農會獲得果品優選1人； 六龜馬明德獲全國蓮霧評鑑果品優選。