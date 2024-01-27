高雄大社陳清良2度榮登全國「蜜棗王」 品質訣竅大公開
全國蜜棗評鑑結果出爐，高雄市包辦冠、亞、季軍、優良獎及果品優選共20獎，其中大社果農陳清良二度拿下「蜜棗王」！他栽培的高雄12號珍愛，平均果重達6兩，清脆多汁，並通過產銷履歷驗證。
全國棗優質管理果園評鑑比賽今年吸引台南、高雄、屏東共73組參賽，評比外觀、重量、糖度、口感、安全等果品品質及田間管理技術，也抽檢有無農藥殘留。
高雄蜜棗種植面積達737公頃，產量占全國4成以上，生產的蜜棗青翠、皮薄、碩大圓滿，被譽為「台灣青蘋果」，每年在各式評鑑比賽都是常勝軍，今年則包辦20個獎項，成績傲人。
大社農會最露臉，共七人拿下冠、亞軍、優良獎及果品優選；其中陳清良再度奪下「蜜棗王」，他在2018年曾獲得冠軍，今年再抱回第一，種植的高雄12號珍愛蜜棗在果品初選、果園環境及栽培管理技術均勝出。
陳清良分享管理訣竅，指利用品種不同的特性將產期錯開，分散人力達到有效管理，才維持蜜棗品質。
大社農會外，燕巢農會今年有10人獲獎，榮獲季軍、優良獎及果品優選；岡山農會優良獎及果品優選2人、六龜農會獲得果品優選1人； 六龜馬明德獲全國蓮霧評鑑果品優選。
高市農業局表示，市府長期推動安全農業，高雄農友出品的蜜棗吃起來甜脆，果肉細緻，形狀像小青蘋果，打響「高雄首選」品牌，年節適合選購為伴手禮。
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