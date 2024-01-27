高雄2024冬日遊樂園開幕 陳其邁領「雙鴨進港」萌翻人
2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園今日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭登場，全球首創「雙黃色小鴨」在開幕儀式中，由小船拉進港灣，象徵在疫情過後「double duck double luck」，活動持續到2月25日，周圍設有眾多市集與遊樂設施，高雄市府各局處也將輪流舉辦親子體驗活動。
陳其邁與「小鴨之父」霍夫曼一同搭著前導船，帶領2隻小鴨進入港灣，陳說，高雄過去10年來陸續有重大建設，10年過去，選在疫情過後再次邀請小鴨，2隻小鴨從港邊游進愛河灣，象徵「double duck double luck」，市港融合、創造雙贏 ，希望每個人來高雄感受冬日的陽光，讓小鴨陪伴過年。
2013年9月高雄光榮碼頭迎來療癒系黃色小鴨（Rubber Duck），並席捲全台；創作者霍夫曼（Florentijn Hofman)說，他從17年前帶著黃色小鴨巡迴全球，其中到高雄時讓他印象深刻，這次有2隻小鴨來到高雄，是因為他認為疫情時全球面對困難，2隻小鴨代表著同心協力，帶來雙倍幸福。
觀光局指出，此次在港灣共設計6個拍照打卡點，周邊除了有文化市集、攤販小吃外，在高雄港16-18號碼頭的「冬日遊樂園」設有免費氣墊床、大型球池、旋轉木馬、小火車等，將在今日下午3點正式開幕，且每晚小鴨會有點燈儀式，週末則有兒童劇團表演。
文化局長王文翠表示，今日邀請紙風車劇團於17號碼頭（輕軌旅運中心站）演出「雞城故事」，活動期間每個周末及農曆年初一至初五15:00-21:00，於17-18號碼頭的「親子劇場」也有安排2場兒童戲劇演出，同時結合高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心燈光秀；青年局也辦理「鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲、港快跑鴨活動，運發局辦理「愛河創意自力造筏」、SUP、獨木舟體驗、「Yabi!幼兒PUSH BIKE」滑步車賽等活動。
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