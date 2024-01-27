2千遊客爭睹黃色小鴨 管制有些混亂 民怨宣導不夠

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聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
黃色小鴨今天現身愛河灣。記者劉學聖／攝影
黃色小鴨今天現身愛河灣。記者劉學聖／攝影

黃色小鴨重返高雄愛河灣，今天上午就吸引超過2000名遊客，其中有不少都是10年前看過黃色小鴨的人，今天特地來重新回味。高雄市交通局與警察局在周邊道路實施管制措施，每天管制期間內「只出不進」，有騎車路過民眾今早被警察勸離，無奈說：「怎麼事前都沒看到宣導？」警方說，將把管制措施上傳交通大隊臉書群組宣導。

黃色小鴨暌違10年，終於在今天重返高雄，這次小鴨有2隻，分別停放在高雄流行音樂中心的音浪塔和珊瑚礁群旁水域，今天8時許，陸續有三、兩成群的遊客，從成功路、新田路口漢神百貨轉角，快步往流行音樂中心前進，還說：「快一點，黃色小鴨要來了！」觀光局表示，漢神百貨到黃色小鴨展區步行約10分鐘。

記者直擊，警方今早派人在流行音樂中心周邊的道路進行管制，義交與警員利用三角錐布置柵欄，在前往流音方向的小巷單側管制通行，「只出不進」，不少外送員都被攔下，經溝通後獲得放行，也有很多機車騎士被攔停後表明自己是居民，才得以騎車進入，但也有騎士被攔下後立刻回頭折返，他無奈說，事先都沒看到宣導，覺得很不方便。

警方表示，2024高雄燈會將主題訂為「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，並邀請黃色小鴨重返高雄，期間為1月27日至2月25日，活動主場域在新開放的高雄港16-18號碼頭，今天開幕日9至22時、一般日及熱門日15至22時會有部分路段管制，公車與居民除外。

警方說，管制路段愛河西側為公園路以南、七賢路以東；愛河東側為五福路、四維路以南，英雄路、永平路、苓南前路以西，居住於管制區域內之民眾，表明身分，皆可放行。提醒市民多搭乘大眾運輸工具或即早規劃改道路線，避免影響寶貴時間及出遊興致。

高雄市海邊路的紅綠燈在號誌變換時會出現黃色小鴨圖案，吸引民眾拍攝。記者劉學聖／攝影
高雄市海邊路的紅綠燈在號誌變換時會出現黃色小鴨圖案，吸引民眾拍攝。記者劉學聖／攝影
警方今早開始在周邊道路派人管制通行，只出不進。記者王勇超／攝影
警方今早開始在周邊道路派人管制通行，只出不進。記者王勇超／攝影
高雄愛河灣在今天上午9時許就出現觀賞黃色小鴨人潮。記者王勇超／攝影
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愛河 高雄市

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