2千遊客爭睹黃色小鴨 管制有些混亂 民怨宣導不夠

黃色小鴨重返高雄愛河灣，今天上午就吸引超過2000名遊客，其中有不少都是10年前看過黃色小鴨的人，今天特地來重新回味。高雄市交通局與警察局在周邊道路實施管制措施，每天管制期間內「只出不進」，有騎車路過民眾今早被警察勸離，無奈說：「怎麼事前都沒看到宣導？」警方說，將把管制措施上傳交通大隊臉書群組宣導。

黃色小鴨暌違10年，終於在今天重返高雄，這次小鴨有2隻，分別停放在高雄流行音樂中心的音浪塔和珊瑚礁群旁水域，今天8時許，陸續有三、兩成群的遊客，從成功路、新田路口漢神百貨轉角，快步往流行音樂中心前進，還說：「快一點，黃色小鴨要來了！」觀光局表示，漢神百貨到黃色小鴨展區步行約10分鐘。

記者直擊，警方今早派人在流行音樂中心周邊的道路進行管制，義交與警員利用三角錐布置柵欄，在前往流音方向的小巷單側管制通行，「只出不進」，不少外送員都被攔下，經溝通後獲得放行，也有很多機車騎士被攔停後表明自己是居民，才得以騎車進入，但也有騎士被攔下後立刻回頭折返，他無奈說，事先都沒看到宣導，覺得很不方便。

警方表示，2024高雄燈會將主題訂為「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，並邀請黃色小鴨重返高雄，期間為1月27日至2月25日，活動主場域在新開放的高雄港16-18號碼頭，今天開幕日9至22時、一般日及熱門日15至22時會有部分路段管制，公車與居民除外。