影／睽違10年黃色小鴨成雙游愛河 可愛萌翻遊客猛拍
今年高雄市政府邀請2隻黃色小鴨，配合「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，今天在愛河灣正式亮相，兩隻可愛黃色小鴨在高雄市民引領期盼下緩緩游進愛河灣，小鴨睽違十年重回高雄港愛河灣，是新年伊始最受高雄市民矚目的新聞焦點，交通局特地在蓬萊路、公園路、五福路及海邊路等8處路口的行人號誌燈，加裝黃色小鴨顯示看版，號誌變換時會出現黃色小鴨動畫，上頭還有寫有「I’M BACK」（我回來了），路過民眾紛紛說：「可愛！」
高市府表示，睽違十年的黃色小鴨重磅回歸，這次有兩隻小鴨一起在高雄愛河灣登場，市府在港邊的紅綠燈加裝小鴨圖案，還有飯店業者推出「黃色小鴨」下午茶，搶攻萌商機。荷蘭藝術家霍夫曼也抵達高雄，參加開幕儀式，期待兩隻小鴨帶給民眾雙重的快樂。
昨天傍晚傍晚開始，已陸續有民眾發現海邊路的紅綠燈，在轉換燈號時會出現黃色小鴨及輕軌列車圖案，還會秀出文字提醒大家「搭請軌捷運看小鴨」。路人見狀紛紛停下來拍照，一對情侶說，紅綠燈上出現黃色小鴨圖案，「很有創意！」
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