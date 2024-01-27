備齊龍年好運！來國民黨高市黨部可索政治大咖落款春聯

農曆新年不少家戶會索取縣市首長或政治人物落款春聯張貼，國民黨高雄市黨部這次特為南部鄉親爭取到前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人落款春聯，其中馬、朱的春聯是熱門款，民眾可就近到市黨部服務台索取。

國民黨高市黨部主委黃昭順表示，每到農曆年尾就會接到許多市民打電話詢問有沒有縣市首長或政治人物的春聯，電話都快被打爆了！今年前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及幾位縣市長的春聯都炙手可熱，馬總統部分已開放索取，朱主席春聯還在趕工中，新北市長侯友宜春聯剛到貨，市黨部臉書還來不及宣傳，市民就熱烈索取。

黨部志工表示，很多來索取春聯的民眾，對侯友宜市長在選戰期間被攻擊，心裡還是很不捨，這次雖然沒能政黨輪替，仍會支持國民黨。