農耕機汙染道路 最高罰6千

正值春耕農忙，屏東縣府環保局近日接獲民眾陳情，農耕機具夾帶泥土汙染路面，造成鄉間道路總有耕耘機掉下泥巴塊，泥土溼滑危及機車族，乾掉又變風飛沙，造成空氣汙染。屏東縣政府環保局針對機具汙染路面，可依廢棄物清理法規定裁處1200元至6000元罰鍰，近1個月取締20件，呼籲農民及代耕業者，要將農耕機具泥土清洗後再上路。

曾有機車族反映陳情，只要春秋農田整地期，道路到處都是泥土塊，遠處看到就要閃避，以免打滑摔車「犁田」，希望業者離開田間前先清洗，不要沿路掉泥土塊。環保局指出，每到農田翻土耕田或稻作收割期，鄉村道路即出現泥土塊汙染景象，泥濘的泥土塊可能造成機車輪胎打滑，車輛往來輾壓乾燥後，風吹揚塵則造成空汙，長久以來令人詬病。

環保局說明，去年萬丹鄉水泉村推動翻耕汙染防制示範專區，村長及農友們合作，自主宣導及防制農耕機汙染，有效提升道路乾淨度，希望有更多業者跟進各項汙染防制作法，改善汙染道路情形。今年至今已取締20件污染案件，將依廢棄物清理法規定處1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局表示，每年皆對農民及代耕業者召開汙染防制說明會，分享防制農耕機具夾帶泥土汙染道路作法，另亦協請鄉公所及清潔隊提醒農友們在農耕機具上路前務必清除附著農耕機的土塊，以確保道路整潔及行車安全。此外，民眾若在路上發現農耕髒汙，可撥打鄉鎮市公所清潔隊或環保局24小時公害陳情專線（08）7351928檢舉。