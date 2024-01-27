高雄自由橋增為5線道 施工期4個月

聯合報／ 記者蔡原彰、王昭月／高雄報導

位處高雄三民、左營、鼓山3區交界的自由橋，近年因橋梁兩旁的龍德新路開通、大順路輕軌完工，車潮倍增，原有橋寬已不敷使用，工務局為改善交通壅塞，進行4個月橋面拓寬工程，將原先4線道增至5線道，並增加左轉龍德新路儲車空間，讓行車更順暢。

目前自由橋一側的人行道與一線車道已加設工程圍籬，橋面剩3線能通行，路過騎士表示，原本上下班時間已大塞車，如今有一線車道在施作工程，塞車問題雪上加霜，「長達4個月的施工期，恐怕是交通黑暗期」。

高雄市議員張博洋說，自由橋周圍人行道規畫不全，至今人行道上有變電箱橫亙，希望市府要做長程規劃，讓經過的人、車都滿意。

高市工務局表示，這次工程除擴增車道，改善交通壅塞問題外，也保留舒適的人行空間。

道工處指龍德新路往東延伸橋梁新建工程正積極趕工，未來可銜接河堤南路，串連107期市地重劃區道路至民族一路，待自由橋拓寬後，將成為北高雄交通新軸線，能移轉大順商圈及輕軌段車流。

人行道 車道 塞車

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