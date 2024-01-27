桃源賞櫻潮 路差、頻塞車惹怨

高雄桃源區櫻花季賞櫻人潮大量湧入，但議員高忠德指，寶山聯絡道路況差，不僅塞車且車禍頻傳，一周就有18件，長達20公里的路段雖在高雄轄區，路權卻屬林業署，高雄市府長期放任不管，導致部落族人需自購水泥鋪路，山裡全是天坑，反映多年無人理。工務局新工處稱因非權管單位，但一定會協助轉告林保署，爭取改善。

高雄市議會昨審工務部門預算，議員高忠德批高市府忽視原鄉部落建設，像寶山聯絡道一直未報請中央編經費改善，上周櫻花季登場，塞車嚴重，也因路況奇差造成18起車禍，一名大學生傷勢嚴重。大家都指寶山是「後花園」，長期以來對這條路卻不曾關心。

高說，這處聯絡道長達20公里，沿路住380多戶、800人，林業署在道路施作上只著重櫻花公園至藤枝遊樂區，前端18公里30年來都沒改善，在地社區發展協會及部落議會常自購水泥填補，他自已就買過6包水泥，「山裡全部天坑」。

工務新工處長許永穆面有難色地說，這處道路權屬機關是林業署，無法用市府名義提列經費。高忠德爆氣，「前議員貝雅夫提過此事3次，你們的答覆都一樣」，許永穆建請尋求立委協助，市府也會轉告林業署解決。

記者實地走訪桃源區櫻花公園，發現自六龜沿藤枝聯絡道路，一路上坑坑洞洞，且不少處有高低落差，影響低底盤車輛，從入口到二集團部落途中有3段開放單向通行，一些機車騎士不耐久候，逆向行駛，相當危險。當地民眾嘆，坑坑巴巴的道路早就習以為常，櫻花季期間車禍真的不少。

林業署屏東分署指出，藤枝聯外道路全線屬未登錄地，道路兩側是地方政府管理的公、私有地，維護管理困難。近年藤枝地區持續有工程，常有重型工程車進場施工，導致柏油路面及橫截溝蓋毀損，分署每年辦開口契約搶修。原民立委伍麗華說，此案會邀交通部公路局、觀光署、農業部林業署屏東分署及高市府討論解決。