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公路局真貼心！這兩天取消南橫管制 讓遊客開心玩過年

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
公路局為了讓民眾過年玩得休閒自在，將在2月8日及2月13日這兩天取消管制通行。記者蔡世偉／翻攝
公路局為了讓民眾過年玩得休閒自在，將在2月8日及2月13日這兩天取消管制通行。記者蔡世偉／翻攝

南橫公路自去年11月25日重新開通，梅山口至向陽路段一直保持每周二、四道路管制禁止通行，因應113年度春節7天連假，為使用路人春節出遊能規劃更彈性於2月8日(週四)及2月13日(週二)共兩日取消管制通行，以提供國人更優閒的休憩旅遊環境。

因應113年度春節7天連假，為使用路人春節出遊能規劃更彈性更優質南橫公路旅遊行程，公路局南區養護工程分局甲仙段協調梅山口以上復建工程所需物資提早運送，並加派人力提早於連假前進行道路維護整理，於2月8日及2月13日共兩日取消管制通行，以提供國人更優閒的休憩旅遊環境。

但仍提醒用路人，開放時段僅為早上7點至下午2點進入，並於下午5點以前就得離開管制路段。有意上山遊客最好事先查詢道路管制時間與山區路況，若遇下雨或濃霧天候影響行車視距盡量避免上山。

另外請大家共同愛惜南橫山林勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園，也請用路人行經南橫公路隨時注意偶發性之可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播，非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。

南橫 春節

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