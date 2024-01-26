感謝榮民爺爺貢獻 退役中將潘進隆號召志工關懷圍爐

高雄左營高中對面的新祥和山莊，住著海軍退役老榮民，近年來山莊內的榮眷與榮民從百餘人到僅剩十多人，不捨老榮民感嘆「社會把我們遺忘!」，退役中將潘進隆今天特地號召企業志工前往陪伴長輩們提前圍爐過年，讓加起來逾千歲的老榮民們樂開懷。

曾任副參謀總長、總統府侍衛長等重要軍職的潘進隆感慨老榮民逐漸凋零，已經連續十多年舉辦關懷老榮民的熱鬧活動，潘進隆號召一群企業界友人與陸戰隊指揮部等單位，選在海軍四海一家舉辦圍爐餐會，讓志工陪伴長者一起話家常，關心他們的現況，並致贈過年紅包與伴手禮品，現場氣氛倍感溫馨，特別的是，現場還留有一桌同樣擺滿豐盛菜餚的空桌，紀念已經過世無法前來參加的榮民爺爺，表達社會沒有忘記他們對國家的貢獻。

面對共軍武力威脅不斷，潘進隆指出，這群長者早在半世紀前先貢獻出他們的青春生命，阻擋共軍多次來犯，台灣才能擁有繁榮發展的民主社會。目前山莊內最年輕的榮民爺爺將近90歲，過去來參加活動的還能有四、五十位，今年已經剩十幾位長者來參加，潘進隆表示，看到榮民伯伯們就如同看到自家長輩一般，他們為了國家付出了一生的青春歲月，我們應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活，讓他們得到最好的關懷與照顧。這次特地號召企業界友人與陸戰隊指揮部，由20多位志工們一對一陪著榮民爺爺話家常，舉辦熱鬧的圍爐餐會，現場氣氛倍感溫馨。