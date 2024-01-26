屏東「星勢力」再起！落山風風景特定區 星光耀上國際

屏東縣政府為推薦落山風風景特定區觀光資源，特邀請全台首位獲法國巴黎PX3國際攝影大獎年度廣告攝影師馬賽Kyo為風景特定區拍攝形象照，透過獨特攝影眼光，捕捉風景特定區極致魅力，去年112年為屏東港仔所拍攝的作品「in the shining night」喜獲「2023EPA歐洲攝影大賽」3鉑金獎、7金獎殊榮，後再傳捷報，榮獲「2023 NYPA紐約國際攝影獎」2金獎、4銀獎，為屏東縣再次贏得國際矚目。

縣府交通旅遊處指出，馬賽Kyo的作品「in the shining night」再次獲國際肯定，是對屏東縣珍貴星空資源的極高評價。屏東縣的星空資源得天獨厚，擁有廣大視野、低光害與無霾害的天文觀測條件，成為攝影愛好者及星空觀測者的天堂。同步驗證屏東多年來持續發展永續旅遊的努力，致力於呈現近年暗空旅遊趨勢，將其推向國際舞台，期望讓旅客充分感受風景特定區內的多樣性。

縣長周春米說，縣府多年來力推永續旅遊發展，努力落實環境與當地社區需求的觀光模式，並以「屏東星旅行」為發展目標，持續推廣在地夜經濟。去年委託專業顧問團實地走訪，遴選屏東縣十大推薦觀星場域，於落山風風景特定區內即囊括5處，分別為海口港沙灘、八瑤灣、高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心等，為民眾提供豐富的夜景選擇。相關星空旅遊資訊已發放至屏東各旅遊資訊站，鼓勵大眾親自到訪屏東共享這片星光璀璨的美麗土地。

縣府交通旅遊處表示，為強化落山風風景特定區獨有觀光人文超凡風貌，建置全新觀光品牌「風域半島」，品牌識別以「落風成山 漫遊邊境」為核心，讓風隨著山坡的弧度吹拂，將「豐裕」帶至風域半島各個角落，展現落山風風景特定區如同一座大型的無邊無境博物館，內含豐富地景樣貌及生態文化的觀光亮點，預計於近期逐步揭露整合地方觀光資源成果，讓遊客來訪體驗不一樣的屏東多向度。