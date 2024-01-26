服務在地化！金門家扶中心主任交接 38歲金門囡仔洪依帆接棒

金門家扶中心今天舉行新、原任主任交接典禮，現年38歲、道地的金門囡仔洪依帆接棒成為第16任主任，洪依帆感謝「學長」李桂平的耕耘及付出，未來她將帶領金門家扶團隊提供專業服務，重視兒童權益，讓服務更在地化，秉持著「哪裡有需要，家扶在哪裡」的使命為金門兒童服務，也希望鄉親繼續多給金門家扶支持及鼓勵。

新、原任主任交接典禮今天下午在金門家扶中心舉行，原主任李桂平完成階段性任務轉任北台南家扶中心主任，後續由金門家扶原社工督導洪依帆接任主任，由家扶基金會行政處長林揚崇監交、與會嘉賓有家扶扶幼委員會主委楊肅謙、立委陳玉珍、金門縣政府社會處長黃雅芬、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、烈嶼鄉公所秘書洪國棟及義工夥伴等貴賓們出席觀禮。

金門家扶自民國56年成立以來，前15任主任都不是金門本地人，而新主任洪依帆是土生土長金門囡仔，出生於烈嶼鄉，從朝陽科技大學社會工作系畢業後，從一線基層社工做起，歷任社工、資深社工師、社工督導等職務，在民國100年加入家扶基金會金門家扶中心，經歷家庭經濟扶助、高風險、寄養及兒少保護等專業服務方案，在社工專業與行政管理都擁有豐富的經驗，未來將持續帶領金門家扶團隊持續深耕專業服務。

在金門家扶中心服務近9年的李桂平說，他在金門落地生根，真的很捨不得離開金門，感謝金門各界與志工們大家的協助，讓他的工作順利推展。

金門家扶扶幼主委楊肅謙表示，感謝李主任對於金門家扶及兒童的努力與付出，讓金門家扶扶幼館順利蓋館完成，也期許新主任洪依帆可以持續發揮專業精神，進行資源整合，為金門家扶兒少工作創造新的里程碑。