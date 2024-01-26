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賞櫻人潮擠爆高雄桃源 路況差車禍頻傳居民望改善

聯合報／ 記者王昭月蔡世偉／高雄即時報導
高雄桃源櫻花盛開，民眾搶看櫻花，人潮車潮擠爆山路，當地祭交管維持順暢。記者蔡世偉／攝影
高雄桃源櫻花盛開，民眾搶看櫻花，人潮車潮擠爆山路，當地祭交管維持順暢。記者蔡世偉／攝影

高雄桃源區櫻花公園內花團錦簇，賞櫻人潮大量湧入，但入園道路只有一條藤枝對外聯絡道路可以抵達，議員高忠德直指路況差，遇假日還會塞車，櫻花季至今已造成18起車禍，其中一名成大學生傷勢嚴重。六龜分局則表示，目前僅通報一起A3（財損）事故，並未有人受傷送醫。

高忠德表示路權轄管單位雖是林保署，卻是高雄轄區道路，市府長期放任不管，部落族人需自購水泥鋪路，山裡全是天坑，反映多年無人理工務局新工處無奈地表示，因非權管單位，實在無著力點，但會協助轉告林保署。

記者實地走訪櫻花公園，自六龜沿藤枝對外聯絡道路向上，一路上路面坑坑洞洞，還有不少地方高低落差會影響地盤較低車輛，雖然是非假日，但上山人車相當多，還有不少重機騎士上山賞花。

從入口到二集團部落途中有三段僅開放單向通行，靠紅綠燈管制，就有機車騎士不耐久候，逆行向上，卻被下山車輛堵上，只好緊靠路中央，相當危險。

當地人表示，這樣的路況他們早已習以為常，對於櫻花季期間傳出車禍頻傳，他們坦言不諱，並表示會發生這樣的狀況，主因還是區公所在假日開放路邊停車所致，原本只開放白線停車，後來乾脆連紅線也開放了。

藤枝對外聯絡道路雖然是雙向兩車道，但路寬狹窄，一開放路邊停車雙向車輛爭道，險象環生，再加上機車族不耐久候亂鑽亂竄，有居民光上星期六一個下午就聽聞兩件車禍，還親自協助處理其中一件，是機車駕駛反應不及，追撞休旅車。

對於這樣這樣的事件頻頻發生，居民表示希望政府能協助改善路況，也希望上山民眾能遵守交通規則，並按照交通管制通行，以策安全。

上山途中不少重機騎士不耐久候，違規逆行上山。記者蔡世偉／攝影
上山途中不少重機騎士不耐久候，違規逆行上山。記者蔡世偉／攝影
通往櫻花公園的藤枝聯外道路部分路段僅開放單向通行，並以紅綠燈管控。記者蔡世偉／攝影
通往櫻花公園的藤枝聯外道路部分路段僅開放單向通行，並以紅綠燈管控。記者蔡世偉／攝影

櫻花季 車禍 高雄市

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