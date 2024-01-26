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高雄註銷車累計957筆違規未結 占用路邊停車格遭查獲

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄區監理所聯合高雄市警察局查獲註銷違規車輛。圖／高雄區監理所提供
高雄區監理所聯合高雄市警察局查獲註銷違規車輛。圖／高雄區監理所提供

高雄區監理所近日透過「註銷號牌定位即時通報」系統，成功查獲1輛已註銷車輛累計高達957筆違規未結，金額高達32萬3921元，卻還四處趴趴走，甚至還長期占用路邊停車格，承辦人員說，「簡直是註銷霸王車！」

高雄區監理所說，為維護用路人安全，遏止牌照註銷後仍違規上路趴趴走，高雄區監理所持續透過「註銷號牌定位即時通報」系統，精準鎖定註銷違規行駛車輛扣牌舉發。

高雄區監理所指出，近日成功查獲1輛違規大戶註銷車輛，經查該車已累計高達957筆違規未結，金額高達32萬3921元，並還欠繳燃料費、牌照稅、強制險違規等數萬元，且尚有貸款未清，又未依規定驗車，車牌遭到註銷，卻仍四處趴趴走並長期占用路邊停車格。

高雄區監理所透過「註銷號牌定位即時通報」系統，精準定位該車輛在鳳山區南和街停車格，高雄區監理所聯同高雄市政府警察局成功查獲該車，終結該車輛違規行為。

高雄區監理所長李瑞銘說，使用已註銷號牌車輛上路，不僅違法，且未經檢驗合格的車輛，恐有危及用路安全的疑慮，因此提醒車主勿心存僥倖，若號牌遭註銷，應儘速將號牌繳回公路監理機關，切勿使用註銷牌照行駛道路，以確保行車安全避免受罰。

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