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旗山老街年吸逾6百萬人遊 高市府推再造先解決停車問題

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右2）在立委邱議瑩（右1）、市議員林義迪（左1）、朱信強（左2）陪同下視察旗山老街，並會勘停車問題。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁（右2）在立委邱議瑩（右1）、市議員林義迪（左1）、朱信強（左2）陪同下視察旗山老街，並會勘停車問題。記者蔡世偉／攝影

高雄市長陳其邁今天帶著市府各局處首長赴旗山老街視察，要針對停車問題尋求解決方案。除了編列6000萬預算增建停車場，解決交通問題，也向文化部爭取了7700萬預算整建旗山火車站附近角樓等街廓，並串聯包括武德殿周遭的風景區、旗山糖廠等景點，再造旗山榮景。

旗山火車站歷史超過百年，入選全國13處管理維護評鑑文資場域，一旁的旗山老街更是去年最多遊客造訪的景點，但停車不足及距離過遠的問題一直未解決，今天高雄市長陳其邁帶著市府相關局處首長，在當地立委、議員陪同下會勘。

陳其邁表示，「旗山是香蕉王國的首都，而且是高雄東九區的入口，串聯整個東九區的觀光，所以對於城區、山區的發展可以說是一個非常重要的樞紐。」今年要編列6千萬的預算，增加小客車、大客車停車位，來解決旗山停車的問題。

陳其邁更透露市府對於旗山老街有最新造街計畫，投注經費來改善老街狀況，並串聯包括武德殿周遭的風景區、旗山糖廠等景點。目前文化部補助了7700萬的預算要來做整建角樓與周邊區域，希望能再造旗山，讓遊客們來此玩得更盡興。

高雄市長陳其邁逛旗山老街。記者蔡世偉／攝影
高雄市長陳其邁逛旗山老街。記者蔡世偉／攝影

陳其邁 老街 火車站 文化部

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