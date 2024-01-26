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去年南部十大消費新聞榜首是它 消基會：業者毫無誠意

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
消基會公布112年南部十大消費新聞，前三名分別是美式賣場莓果驗出A肝病毒、全台蛋荒和美豬流向不明。記者宋原彰／攝影
消基會公布112年南部十大消費新聞，前三名分別是美式賣場莓果驗出A肝病毒、全台蛋荒和美豬流向不明。記者宋原彰／攝影

消基會今日公布112年南部十大消費新聞排行榜，有別於前年榜單均與疫情相關，今年著重在民生經濟、食品安全，前三名分別是美式賣場莓果驗出A肝病毒、全台蛋荒和美豬流向不明，另外旅宿業哄抬房價、演唱會黃牛猖獗、詐騙簡訊氾濫均有上榜，消基會提醒大眾要引以為戒並加以防範。

消基會南區分事務所針對去年國內重大消費新聞，由專家學者和律師選出前十名新聞，第一名為美式賣場綜合莓果驗出A型肝炎病毒，影響超過4萬名消費者，南區事務所主任委員劉廷揚表示，賣場事後僅願意多退款一倍，他認為此舉毫無誠意，消基會已爲135位消費者提出團體訴訟，求償1107萬餘元。

此次排名前三的消費新聞均與食品相關，第二名為全台蛋荒，第三名為含萊克多巴胺的美豬大量進口卻不出現在市場，遭質疑流向；四至十名依序為詐騙簡訊氾濫、高雄五戶集團惡意倒閉、高雄旅宿業哄抬房價、租賃住宅法修法、高雄冰店爆集體食物中毒、演唱會黃牛猖獗、網紅直播主廣告不實修改罰責。

消基會南區分事務所律師召集人黃家豪表示，排名第7、9的新聞與修法相關，《租賃住宅市場發展及管理條例》修法後改善租屋價格、資訊不透明情形，《文化創意產業發展法》修法則加重懲處黃牛業者；劉廷揚說，前年十大新聞多與疫情有關，去年起關注角度回歸民生經濟，僅有「蛋荒」再度上榜。

身為家庭主婦的消基會南區分事務所委員吳麗秋表示，觀察112年南部十大消費新聞，以大眾密切關注的食品安全新聞占最大宗，她說美式賣場莓果出現A肝病毒讓她非常意外，如此有信譽的賣場事後僅以加倍賠償了事，不僅影響消費者健康，品管流程也未嚴實檢討；另外影響民眾消費權益新聞也有上榜，例如詐騙簡訊、餐廳倒閉、黃牛票等，消基會會持續監督業者與政府。

消基會公布112年南部十大消費新聞，前三名分別是美式賣場莓果驗出A肝病毒、全台蛋荒和美豬流向不明。記者宋原彰／攝影
消基會公布112年南部十大消費新聞，前三名分別是美式賣場莓果驗出A肝病毒、全台蛋荒和美豬流向不明。記者宋原彰／攝影

消基會 賣場 食物中毒

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