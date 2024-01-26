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黃色小鴨強勢回歸！高雄8路口紅綠燈遭佔領 萌喊「I’M BACK」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海邊路的紅綠燈，在轉換燈號時會出現黃色小鴨圖案，上頭還有寫有「I’M BACK」。記者王勇超／攝影
海邊路的紅綠燈，在轉換燈號時會出現黃色小鴨圖案，上頭還有寫有「I’M BACK」。記者王勇超／攝影

今年高雄市政府邀請2隻黃色小鴨，配合「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，明天將在愛河灣正式亮相，交通局特地在蓬萊路、公園路、五福路及海邊路等8處路口的行人號誌燈，加裝黃色小鴨顯示看版，號誌變換時會出現黃色小鴨動畫，上頭還有寫有「I’M BACK」（我回來了），路過民眾紛紛說：「可愛！」

高市交通局表示，為共同迎接黃色小鴨1月27日至2月底在愛河灣展示，交通局在蓬萊路，公園路，五福路及海邊路等8處路口，利用行人號誌燈加裝黃色小鴨顯示看版，該顯示看版會輪播搭乘大眾運輸看小鴨的概念，希望能透過創意發想，吸引民眾在2024冬日遊樂園與燈會活動期間，多多搭乘輕軌與捷運等大眾運輸前往會場。

交通局副局長劉建邦說，本次創意設備係是期間限定，預計在3月份喚回原有的紅綠燈，黃色小鴨動畫式行人專用號誌設置路口包括蓬萊七賢，公園大勇，公園五福，五福河東，海邊英雄，海邊青年，海邊永平與海邊苓南前路口等8處。

昨天傍晚傍晚開始，已陸續有民眾發現海邊路的紅綠燈，在轉換燈號時會出現黃色小鴨及輕軌列車圖案，還會秀出文字提醒大家「搭請軌捷運看小鴨」。路人見狀紛紛停下來拍照，一對情侶說，紅綠燈上出現黃色小鴨圖案，「很有創意！」

高市交通局在蓬萊路、公園路、五福路及海邊路等8處路口的行人號誌燈，加裝黃色小鴨顯示看版。圖／交通局提供
高市交通局在蓬萊路、公園路、五福路及海邊路等8處路口的行人號誌燈，加裝黃色小鴨顯示看版。圖／交通局提供

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