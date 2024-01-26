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高雄首批常備兵役男入營 獲贈「高雄熊」紀念一卡通

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄首批常備兵役男25日入營，高雄市民政局副局長林清益叮嚀高雄子弟在軍中操練要多注意自身狀況，記者王昭月／攝影
高雄首批常備兵役男25日入營，高雄市民政局副局長林清益叮嚀高雄子弟在軍中操練要多注意自身狀況，記者王昭月／攝影

今年元旦起，民國94年以後出生的役男回復徵集服1年常備兵，高雄首批常備兵役男25日入營，高雄市民政局副局長林清益與多位議員新左營火車站前廣場歡送，並贈入營紀念一卡通，象徵高雄子弟對國軍守護家園的崇敬。

高雄市兵役處表示，94年次以後役男役期回復1年，服役薪資從每月6510元調升至2萬1350元，服役期間比照勞保，由政府每月提撥6%退休金到個人勞退帳戶，讓役男服役也能兼顧生活。

高市民政局副局長林清益及多位議員昨歡送高雄首批常備兵役男入營，並代表市長陳其邁致贈役男入營紀念一卡通，卡面設計國軍臂膀上有高雄熊，象徵高雄子弟對國軍守護家園的崇敬。

林清益除勉勵年輕役男勇於接受磨練與挑戰，並叮嚀遵守軍中規定，操練時留意自身狀況，得空記得多與家人聯繫。另提醒役男家屬，接獲不明來電或有需要市府服務事項，都可撥打市府24小時服務專線1999或致電兵役處協調處理。

高雄首批常備兵役男入營，高雄市民政局副局長林清益與多位議員新左營火車站前廣場歡送。記者王昭月／攝影
高雄首批常備兵役男入營，高雄市民政局副局長林清益與多位議員新左營火車站前廣場歡送。記者王昭月／攝影

役男 兵役 一卡通

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