佛光山走春 賞燈看遙控飛龍

佛光山2024年春節平安燈法會將在2月10日至3月9日，也就是農曆正月初一至廿九日展開，以佛光山開山祖師星雲大師題寫的新春賀辭「雲水自在・祥和歡喜」為主軸，邀大家來賞燈、叩鐘、祈福。今年無人機展演擴大至500架，還有遙控飛龍的花燈象徵龍鳳呈祥。

佛光山慧傳法師、如常法師與依來法師，昨在記者會推薦平安燈法會。今年四大主題，「雲水自在樂融融」、「祥和歡喜遍五洲」、「藝文科技入法海」與「時蔬百味品食尚」，融和傳統迎春習俗與現代科技動感。有花燈、殿堂祈福、叩平安鐘、花車遊行、展演節目等，並規畫熱門景點、美食、燈會等，多種「沉浸式走春」的攻略及路線，邀請大家來山遊賞。

今年「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，一條長達20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍」，與鳳凰展翅呈吉祥相映成趣，在佛光山上締結龍飛鳳舞的吉祥意境。演出時間初一至初五的下午5點半、晚上6點半、7點半與9點；初六到初十六的下午5點半與晚上9點。

大年初一到初五晚上8點半，「吉星高照-無人機高空燈光獻禮」將點亮大雄寶殿上方夜空，長達10分鐘。慧傳法師說，今年無人機展演規模從去年400架增加到500架，以佛光山開山故事為主題，呈現佛光山各大建築，緬懷星雲大師創建佛光山的慈心。