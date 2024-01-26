聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛光山走春 賞燈看遙控飛龍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
佛光山2024年春節平安燈法會，「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，有遙控動力的「祥龍」。 記者徐如宜／攝影
佛光山2024年春節平安燈法會，「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，有遙控動力的「祥龍」。 記者徐如宜／攝影

佛光山2024年春節平安燈法會將在2月10日至3月9日，也就是農曆正月初一至廿九日展開，以佛光山開山祖師星雲大師題寫的新春賀辭「雲水自在・祥和歡喜」為主軸，邀大家來賞燈、叩鐘、祈福。今年無人機展演擴大至500架，還有遙控飛龍的花燈象徵龍鳳呈祥。

佛光山慧傳法師、如常法師與依來法師，昨在記者會推薦平安燈法會。今年四大主題，「雲水自在樂融融」、「祥和歡喜遍五洲」、「藝文科技入法海」與「時蔬百味品食尚」，融和傳統迎春習俗與現代科技動感。有花燈、殿堂祈福、叩平安鐘、花車遊行、展演節目等，並規畫熱門景點、美食、燈會等，多種「沉浸式走春」的攻略及路線，邀請大家來山遊賞。

今年「龍鳳呈祥」主燈秀在曼陀羅園，一條長達20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍」，與鳳凰展翅呈吉祥相映成趣，在佛光山上締結龍飛鳳舞的吉祥意境。演出時間初一至初五的下午5點半、晚上6點半、7點半與9點；初六到初十六的下午5點半與晚上9點。

大年初一到初五晚上8點半，「吉星高照-無人機高空燈光獻禮」將點亮大雄寶殿上方夜空，長達10分鐘。慧傳法師說，今年無人機展演規模從去年400架增加到500架，以佛光山開山故事為主題，呈現佛光山各大建築，緬懷星雲大師創建佛光山的慈心。

佛光山 法師 星雲大師

延伸閱讀

影／到佛光山「沉浸式走春」 賞燈叩鐘祈福看無人機

Steam操作型塔防Roguelike《Stellar Watch》 在星際間「旋轉」星艦抵禦敵人！

人生七十才開始生病，「三句話」祈願龍年身心健康

佛光山南台別院捐贈公益吉祥米7千包 人間善良無所不在

相關新聞

無所不在！高雄連紅綠燈也有黃色小鴨 交通局曝原因

睽違10年，黃色小鴨在高雄無所不在。眼尖的民眾今（25）日晚間發現，海邊路有多處行人專用號誌的紅綠燈，轉換燈號時會出現黃...

高雄銀髮俱樂部 議員質疑成效

高雄市議會7天流會11次，昨天終於恢復預算審查，議員李雅靜開轟，好不容易催生的銀髮俱樂部委託經營得零零落落，有些1年辦2...

佛光山走春 賞燈看遙控飛龍

佛光山2024年春節平安燈法會將在2月10日至3月9日，也就是農曆正月初一至廿九日展開，以佛光山開山祖師星雲大師題寫的新...

高雄三鳳中街年貨 東西貴了人氣不減

高雄知名年貨大街「三鳳中街」今年提早開跑，吸引民眾前往採買年貨，攤商說，因人潮提早湧現，今年的備貨比往年多，但因包裝耗材...

貓美術館萌翻屏東 吸引貓奴朝聖

「貓・美術館–世界名畫・全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」萌翻屏東，集結60件貓咪名畫，帶來全新...

54歲背沙包拚當山林守護隊 25歲原青盼返鄉服務

今天高雄原民會舉辦「113年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」三原區聯合甄試。報考族人從25歲到54歲都有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。