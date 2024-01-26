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高雄銀髮俱樂部 議員質疑成效

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
參加銀髮俱樂部課程的長輩，在高雄鳳山運動園區2樓有氧教室進行體適能運動。記者王勇超／攝影
參加銀髮俱樂部課程的長輩，在高雄鳳山運動園區2樓有氧教室進行體適能運動。記者王勇超／攝影

高雄市議會7天流會11次，昨天終於恢復預算審查，議員李雅靜開轟，好不容易催生的銀髮俱樂部委託經營得零零落落，有些1年辦2、3堂課程就了事，也未積極宣傳，連在地里長都不知道，遑論長輩，根本沒把預算花在刀口上。衛生局解釋，開班量都定期回報，已逾千人受惠，但李雅靜火冒三丈表示質詢有所本，衛生局不該拿長照據點的漂亮數字來搪塞。

議員李雅靜昨在2、3讀會詢問銀髮俱樂部進展，批都沒系統性規畫課程，讓長輩習慣運動、喜歡運動，走出家門與別人互動，這關乎全民幸福感，1800多萬預算應花在刀口上，且衛生局更應定期盤點、評鑑，對銀髮族才能營造更大福祉。

衛生局健康管理科長張素紅回覆，銀髮俱樂部開班量均定期回報，也請專家實地輔導訪查，去年並辦肌力挑戰賽，已逾千人受惠，李雅靜聽得冒火，指她既敢質詢就是有所本，不容拿社區據點的漂亮數字來搪塞。

記者昨午到位於「鳳山運動園區」2樓有氧教室的銀髮俱樂部直擊，長輩們在教練指導下分組利用踏板與地面的高低差進行上下位移運動。上課的長輩說，參加銀髮俱樂部後多個運動的地方，體能改善很多；且環境整潔明亮，「相當好」。

鳳山運動中心經營團隊舞動陽光公司課務部主任戚大銘說，公司前年開辦銀髮族健身俱樂部，1期10堂課，因有補助，報名踴躍，每班10人很快額滿，今年每周一、周四開課，會據長輩肌力狀況排課，提升心肺適能。

衛生局健康管理科表示，去年4月至10月辦理肌力賽，近800名長輩參與，其中360名人完成為期7個月的自我肌力挑戰。全市現有14處銀髮健身俱樂部，去年累計服務1133人、1.9萬人次，滿意度達90分以上，有關議員質疑銀髮健身俱樂部成效不彰，衛生局會持續精進擴大服務面向並督導服務品質。

衛生局 運動 長輩

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