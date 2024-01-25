無所不在！高雄連紅綠燈也有黃色小鴨 交通局曝原因

睽違10年，黃色小鴨在高雄無所不在。眼尖的民眾今（25）日晚間發現，海邊路有多處行人專用號誌的紅綠燈，轉換燈號時會出現黃色小鴨圖案，上方還寫著「 I'm back！」不少路人見狀停下來拿手機拍攝，直呼：「有創意！」、「很新奇！」

高市交通局表示，這是為了黃色小鴨回歸，特別設定的動畫式行人專用號誌。

黃色小鴨睽違10年將於1月27日回歸，今年特別邀來2隻黃色小鴨，配合「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動在愛河灣亮相。日前充氣測試時，就引發民眾熱烈討論，25日白天二度充氣測試，吸引眾多民眾佇足圍觀，直喊：「好療癒！」

除了黃色小鴨充氣吸引民眾搶拍，25日傍晚也陸續有民眾發現海邊路的紅綠燈，在轉換燈號時會出現黃色小鴨及輕軌列車圖案，還會秀出文字提醒大家「搭清軌捷運看小鴨」。

有網友拍下照片貼上臉書，並表示「為了迎接黃色小鴨，旁邊的海邊路連紅綠燈都有小鴨！這個過年高雄又要塞爆了」。網友回說：「這個有趣，太有梗了」、「超可愛！」

記者25日晚間在海邊路直擊，許多路人看到紅綠當上有黃色小鴨，立刻停下腳步拍照、錄影，還有情侶刻意停下機車，冒著冷風站在路邊，就是為了等紅綠燈秀出黃色小鴨圖案，拍下照片留念。