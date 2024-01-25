影／金酒以四季為題推烤漆瓶身酒品 搶攻年輕市場

今年是甲辰龍年，為了搶攻年輕族群市場，金門酒廠今天推出年度系列酒款「瓏時」金門高粱酒，強調瓶身是烤漆設計，並融入金門四季文化及特色，未來將依時序推出，首發是0.6公升的58.8度「瓏時-磚紅厝」金門高梁酒，金門酒廠強調，不同的酒精度數，會有不同的口感與特色，希望消費者都能品味不同的四季特色。

邁向72周年，金門酒廠今天14點多在金湖飯店舉行「瓏時」金門高粱酒上市記者會，包括金門酒廠董事長吳昆璋、總經理丁丞康、財政處長陳國庭、觀光處長許績鑫、金門縣酒類商業同業公會理事長吳則雄與在地酒商都出席參與，共同見證。

吳昆璋表示，這款酒由出生金門的年輕設計師操刀，將對家鄉金門的情意融入設計當中，在龍年時節，以翱翔於浯洲上空之祥龍，帶我們走過每個時序。四個不同的顏色及圖騰，蘊含四個不同的「瓏時」意涵，紅代表金門紅磚馬背古厝、白指金門霧起朦朧、藍象徵金門層層海浪、金則為豐收金燦的高粱穗。收納金門四時美好時光化為金酒佳釀，邂逅專屬於金門的「瓏時」之美。

首款推出「瓏時-磚紅厝」金門高粱酒，以經典瓶型烤以「磚紅厝」漆色，艷麗鮮明，溫暖喜氣，金門酒廠品酒師呂宜儒說，磚紅厝是嚴選不同屬性的高粱、不同年份的老酒、新酒相互勾調，迸發出獨特的新口感、新風味，酒品漸層式地散發出水梨、蘋果，清新花蜜香與糧麴香等複合香氣，入口綿甜柔順，圓潤飽滿，微梅果酸甜感，馥郁絲滑的風味接著轉化為柔和甜感，飲後尾韻回甘舒暢好入喉，讓人充分感受到酒體的層次感，這是和58白標截然不同的風格特色。

至於，另外3款酒預計在4月推出57.1度的「瓏時-暖白霧」、7月推出55.2度「瓏時-海洋藍」、10月推出59.9度的「瓏時-高粱金」，讓消費者見「瓏時」，如歷金門四季之美，品「瓏時」，盡享金門高粱酒之醇；對於其他酒體特色，呂宜儒保密到家，僅透露專案團隊正緊鑼密鼓研發中。

丁丞康也說，希望金門酒廠能擺脫酒基工廠，或是酒瓶只換標籤的舊有印象，期待以充滿年輕化的酒瓶設計，甚至酒精度數差個2至3度，帶給消費者全新不同的口感。